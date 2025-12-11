Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων ο Νίκος Χριστοδουλίδης, επίσκεψη στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Κλείσιμο

και τη διεθνή παρουσία της κυπριακής ακαδημαϊκής κοινότητας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,, κατά την επίσκεψή του στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, UNIC Athens. Όπως σημείωσε, η ακαδημαϊκή γνώση και η επιστημονική τεχνογνωσία που παράγεται στην Κύπρο «ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας» και αποκτά πλέον παρουσία στην Ελλάδα.Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη λειτουργία του«έμπρακτη απόδειξη» ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς και να εξελίσσονται σε Κέντρα Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή τιμά τη χώρα, ενισχύει τη θέση της στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη και αντανακλά τον στρατηγικό στόχο της Κύπρου για διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, όπως είπε, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προωθεί ουσιαστικά τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότιαποτελεί ταυτόχρονα «ιστορικό ορόσημο» για τις ακαδημαϊκές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πανεπιστήμιο της Κύπρου αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει περαιτέρω τη μεταξύ των δύο χωρών συνεργασία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους νέους.Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τέτοιες πρωτοβουλίες ως στρατηγικές συνεργασίες, οι οποίες προωθούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση, ενισχύουν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου.«Σήμερα νιώθουμε υπερηφάνεια, διότι η ακαδημαϊκή γνώση και η επιστημονική τεχνογνωσία που παράγεται στην Κύπρο ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας και αποκτά παρουσία στην Ελλάδα. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, UNIC Athens, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς, να επεκτείνονται και να αποτελούν Κέντρα Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας. Πρόκειται για εξέλιξη που μας κάνει περήφανους, που μας τιμά ως χώρα και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον ευρύτερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη, αντανακλώντας τον στρατηγικό μας στόχο για τη διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που προωθεί ουσιαστικά τη Γνώση, την Έρευνα και την Καινοτομία».Η παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα αποτελεί την ίδια στιγμή ιστορικό ορόσημο για τις ακαδημαϊκές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Είναι η πρώτη φορά που πανεπιστήμιο της χώρας μας αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη μεταξύ μας συνεργασία και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους νέους μας.Ως Κυβέρνηση αντιμετωπίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες ως στρατηγικές συνεργασίες. Συνεργασίες που, ανάμεσα σε άλλα, προωθούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση, ενισχύουν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας.