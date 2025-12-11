Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων ο Νίκος Χριστοδουλίδης, επίσκεψη στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων ο Νίκος Χριστοδουλίδης, επίσκεψη στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Το UNIC Athens, όπως είναι η ονομασία του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που συστήθηκε στην Ελλάδα για να «φιλοξενήσει» το εκπαιδευτικό campus, θα στεγαστεί σε πανεπιστημιούπολη 75.000 τετραγωνικών μέτρων, με σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητικά εργαστήρια και φοιτητικές εστίες
Υπερηφάνεια για την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία της κυπριακής ακαδημαϊκής κοινότητας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την επίσκεψή του στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, UNIC Athens. Όπως σημείωσε, η ακαδημαϊκή γνώση και η επιστημονική τεχνογνωσία που παράγεται στην Κύπρο «ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας» και αποκτά πλέον παρουσία στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη λειτουργία του UNIC Athens «έμπρακτη απόδειξη» ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς και να εξελίσσονται σε Κέντρα Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή τιμά τη χώρα, ενισχύει τη θέση της στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη και αντανακλά τον στρατηγικό στόχο της Κύπρου για διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, όπως είπε, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προωθεί ουσιαστικά τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.
Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα αποτελεί ταυτόχρονα «ιστορικό ορόσημο» για τις ακαδημαϊκές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πανεπιστήμιο της Κύπρου αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει περαιτέρω τη μεταξύ των δύο χωρών συνεργασία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους νέους.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τέτοιες πρωτοβουλίες ως στρατηγικές συνεργασίες, οι οποίες προωθούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση, ενισχύουν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου.
«Σήμερα νιώθουμε υπερηφάνεια, διότι η ακαδημαϊκή γνώση και η επιστημονική τεχνογνωσία που παράγεται στην Κύπρο ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας και αποκτά παρουσία στην Ελλάδα. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, UNIC Athens, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς, να επεκτείνονται και να αποτελούν Κέντρα Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας. Πρόκειται για εξέλιξη που μας κάνει περήφανους, που μας τιμά ως χώρα και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον ευρύτερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη, αντανακλώντας τον στρατηγικό μας στόχο για τη διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που προωθεί ουσιαστικά τη Γνώση, την Έρευνα και την Καινοτομία».
Η παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα αποτελεί την ίδια στιγμή ιστορικό ορόσημο για τις ακαδημαϊκές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Είναι η πρώτη φορά που πανεπιστήμιο της χώρας μας αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη μεταξύ μας συνεργασία και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους νέους μας.
Ως Κυβέρνηση αντιμετωπίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες ως στρατηγικές συνεργασίες. Συνεργασίες που, ανάμεσα σε άλλα, προωθούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση, ενισχύουν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας.
Σήμερα νιώθουμε υπερηφάνεια, διότι η ακαδημαϊκή γνώση και η επιστημονική τεχνογνωσία που παράγεται στην Κύπρο ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας και αποκτά παρουσία στην Ελλάδα. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, UNIC Athens, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι τα… pic.twitter.com/d5FfAMgNmJ— NikosChristodoulides (@Christodulides) December 10, 2025
Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη λειτουργία του UNIC Athens «έμπρακτη απόδειξη» ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς και να εξελίσσονται σε Κέντρα Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή τιμά τη χώρα, ενισχύει τη θέση της στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη και αντανακλά τον στρατηγικό στόχο της Κύπρου για διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, όπως είπε, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που προωθεί ουσιαστικά τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.
Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα αποτελεί ταυτόχρονα «ιστορικό ορόσημο» για τις ακαδημαϊκές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που πανεπιστήμιο της Κύπρου αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει περαιτέρω τη μεταξύ των δύο χωρών συνεργασία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους νέους.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τέτοιες πρωτοβουλίες ως στρατηγικές συνεργασίες, οι οποίες προωθούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση, ενισχύουν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου.
«Σήμερα νιώθουμε υπερηφάνεια, διότι η ακαδημαϊκή γνώση και η επιστημονική τεχνογνωσία που παράγεται στην Κύπρο ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας και αποκτά παρουσία στην Ελλάδα. Η λειτουργία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, UNIC Athens, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια μπορούν να ανταγωνίζονται διεθνώς, να επεκτείνονται και να αποτελούν Κέντρα Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας. Πρόκειται για εξέλιξη που μας κάνει περήφανους, που μας τιμά ως χώρα και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον ευρύτερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό χάρτη, αντανακλώντας τον στρατηγικό μας στόχο για τη διεθνοποίηση και αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που προωθεί ουσιαστικά τη Γνώση, την Έρευνα και την Καινοτομία».
Η παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα αποτελεί την ίδια στιγμή ιστορικό ορόσημο για τις ακαδημαϊκές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Είναι η πρώτη φορά που πανεπιστήμιο της χώρας μας αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη μεταξύ μας συνεργασία και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους νέους μας.
Ως Κυβέρνηση αντιμετωπίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες ως στρατηγικές συνεργασίες. Συνεργασίες που, ανάμεσα σε άλλα, προωθούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση, ενισχύουν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα