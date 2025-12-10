Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Αλλάζει η γραμματοσειρά στην επίσημη επικοινωνία των Αμερικανών διπλωματών με εντολή Ρούμπιο
Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επαναφέρει την Time New Romans, αντί της Calibri που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός του, Άντονι Μπλίνκεν
Να...εξαφανίσουν κάθε ίχνος της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν προσπαθούν οι υπουργοί του Ντόναλντ Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να έδωσε εντολή σε όλους τους Αμερικανούς διπλωμάτες, να αλλάξουν ακόμη και τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιούν στην επίσημη επικοινωνία τους.
Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ρούμπιο ζήτησε με γραπτό αίτημά του στις 9 Δεκεμβρίου να επανέλθει πλέον η γραμματοσειρά Time New Romans, αντί της Claibri που χρησιμοποιούνταν κατά τη θητεία του Άντονι Μπλίνκεν, Υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση των Δημοκρατικών. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την συγκεκριμένη γραμματοσειρά πολύ... woke, την οποία ο Μπλίνκεν είχε υιοθετήσει προκειμένου να ωγεληθούν άτομα που μπορεί να έχουν δυσλεξία ή προβλήματα όρασης.
Σημειώνεται ότι το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποίησε την Times New Roman ως επίσημη γραμματοσειρά από το 2004, όταν εγκατέλειψε την Courier New, μια γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται συχνά σε σενάρια με τα γράμματα monospaced.
Μάλιστά, ο Ρούμπιο φέρεται να χαρακτήρισε τη μετάβαση στην Calibri κατά την εποχή διοίκησης Μπλίνκεν ως «χαμένο χρόνο».
«Υποβάθμιζε την επίσημη αλληλογραφία του Υπουργείου»Ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να έγραψε στο μήνυμά του προς τους διπλωμάτες ότι «η αλλαγή στη γραμματοσειρά δεν προσέφερε τίποτα άλλο παρά υποβάθμιση στην επίσημη αλληλογραφία του Υπουργείου».
