Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε
Συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες
Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε, ο οποίος αποχώρησε από το αξίωμα τον περασμένο μήνα, συνελήφθη σήμερα, ανέφερε ένα πρώην μέλος του υπουργικού συμβουλίου του.
Ο Άρσε ενδέχεται να έχει μεταφερθεί σε μια φυλακή έξω από τη Λα Πας, είπε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ η πρώην υπουργός Προεδρίας, Μαρία Νέλα Πράδα.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Άρσε συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για υπεξαίρεση την εποχή που ήταν υπουργός Οικονομικών του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες.
