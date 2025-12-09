Η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν παραδέχεται «λάθη» στη μετάδοση του πολέμου με το Ισραήλ: «Ψέμα ότι καταρρίψαμε F-35»

Ένας αξιωματούχος μας είχε ενημερώσει ότι είχε συμβεί και το δημοσιεύσαμε, αλλά αποδείχθηκε ότι οι πληροφορίες δεν ήταν αξιόπιστες, τόνισε ο πρόεδρος του φορέα

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση, ο πρόεδρος του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB παραδέχτηκε ότι ο οργανισμός «έκανε λάθη» και μετέδωσε ψευδείς ειδήσεις κατά την κάλυψη του πολέμου του Ιράν με το Ισραήλ το καλοκαίρι.



«Η αξιοπιστία μας έχει πληγεί», δήλωσε την Τρίτη ο Πεϊμάν Τζεμπέλι σε φοιτητές, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Entekhab.



Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του IRIB αναφερόταν σε μια ψευδή είδηση ότι το Ιράν κατέρριψε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35, το οποίο είναι σχεδιασμένο να μην ανιχνεύεται από τα ραντάρ.



«Στην περίπτωση της φερόμενης κατάρριψης, ένας αξιωματούχος μας είχε ενημερώσει ότι αυτό είχε συμβεί και το δημοσιεύσαμε. Αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι οι πληροφορίες δεν ήταν αξιόπιστες», τόνισε.



Το αμερικανικής κατασκευής F-35 της Lockheed Martin είναι ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις κατάρριψης ενός F-35 σε ένοπλη σύρραξη.



Τον Ιούνιο, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν, σε έναν πόλεμο που διήρκησε για 12 ημέρες, στον οποίο ενεπλάκησαν και οι ΗΠΑ. Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους από αέρος, μεταξύ των οποίων πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά και στρατιωτικές και πολιτικές σε διάφορες περιοχές του Ιράν.



Ο Τζεμπέλι και ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας τελούν υπό κυρώσεις που τους επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022. Τότε, η ΕΕ δήλωνε ότι το IRIB (που θεωρείται κανάλι προπαγάνδας της ιρανικής κυβέρνησης) περιορίζει αυστηρά την ελεύθερη ροή πληροφοριών προς τον ιρανικό λαό.



Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός φέρεται να εμπλέκεται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της ιδεολογικής του εγγύτητας με την κυβέρνηση.



Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο όπου εδρεύει ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.