Νετανιάχου: Μιλάω τακτικά με τον Πούτιν, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες μας αναζητούν
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε, στη διάρκεια ομιλίας στη Βουλή, το διεθνές κύρος της χώρας του
Τη διεθνή θέση του Ισραήλ υπερασπίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια ομιλίας στο κοινοβούλιο της χώρας, απορρίπτοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι διατηρεί «συνεχή επικοινωνία» με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν «για την προάσπιση ζωτικών συμφερόντων» του Ισραήλ, ενώ τόνισε πως η χώρα παραμένει «πιο ισχυρή από ποτέ».
Ο Νετανιάχου, απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι η διεθνής θέση του Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ενώπιον της Ολομέλειας της Κνεσέτ ότι «το Ισραήλ είναι η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή». Ο πρωθυπουργός άρχισε την ομιλία του επικρίνοντας τον ίδιο τον τίτλο της συζήτησης, λέγοντας: «Ποια υποτιθέμενη κατάρρευση; Όσοι τα υποστηρίζουν αυτά, είναι αποκομμένοι από την πραγματικότητα».
Αναφερόμενος στις διεθνείς επαφές της χώρας, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «πολλά κράτη και πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες μάς αναζητούν», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «προκλήσεις». Στις προκλήσεις αυτές περιέλαβε την αύξηση του αντισημιτισμού στη Δύση, την οποία απέδωσε σε «ριζοσπαστικές μουσουλμανικές μειονότητες» και στην «αντισημιτική υποκίνηση» που, όπως είπε, ενισχύεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και από «αντισιωνιστικές κυβερνήσεις και οργανώσεις».
Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «καταπολεμά τον αντισημιτισμό σε όλο τον κόσμο», αναφέροντας ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει «περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια σέκελ στο Υπουργείο Εξωτερικών για την αντιμετώπιση αυτής της προπαγάνδας». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «πρέπει να υιοθετηθούν νέες μέθοδοι» για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ κάλεσε να αναγνωριστούν «τα τεράστια επιτεύγματα» της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Γερμανού ηγέτη και ακολούθησε σημαντική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νετανιάχου στη Ρωσία, δηλώνοντας: «Διατηρούμε συνεχή επαφή με μια ακόμη παγκόσμια δύναμη — τη Ρωσία. Μιλάω με τον πρόεδρο Πούτιν σε τακτική βάση και αυτή η προσωπική σχέση πολλών ετών εξυπηρετεί τα ζωτικά μας συμφέροντα».
