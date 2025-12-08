Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Τουλάχιστον 5 νεκροί στην έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Τρεις από τους πέντε ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί
Στον τομέα δρουν διάφορες συμμορίες διακινητών ναρκωτικών, ανάμεσά τους τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν, που η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φέτος «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».
FGR toma el caso en Coahuayana— Orus Media (@OrusMediaMx) December 7, 2025
La Fiscalía investiga la explosión de un coche bomba en Michoacán, mientras la Marina activó protocolos de apoyo.
El saldo actualizado: cinco personas fallecidas y cinco heridas.#Michoacán #FGR pic.twitter.com/rIM0HsoBih
Στην πολιτεία Μιτσοακάν εξάλλου οι δολοφονίες τον Οκτώβριο δημοφιλούς δημάρχου και τοπικού επιχειρηματία πυροδότησαν ογκώδεις διαδηλώσεις κι εξώθησαν την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να ανακοινώσει σχέδιο για την αποκατάσταση της ασφάλειας, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν εκεί στοιχεία του στρατού.
Η έκρηξη έγινε λίγο πριν από το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά στην έδρα της αστυνομίας στον δήμο Κοαουαγιάνα, στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία του Μεξικού, που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα.
#Nacional No fue terrorismo: FGR precisa que explosión en Michoacán se investiga como delincuencia organizada— QR Ahora - Quintana Roo Ahora (@QRAhora) December 7, 2025
La Fiscalía General de la República aclaró este domingo que la indagatoria por la explosión de un vehículo ocurrida el sábado en Coahuayana, Michoacán, corresponde al… pic.twitter.com/OYKrnRfLZb
Τρεις από τους πέντε ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί, σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία.
⚠️ WARNING: This post describes a fatal explosion & cartel violence— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 7, 2025
The death toll has risen to five, with five others hospitalized, following a fatal explosion outside a police station in Coahuayana, Michoacán state, Mexico, on Saturday. The blast, caused by an exploding pickup… pic.twitter.com/HK45lF6sCA
Οι επιθέσεις με τη χρήση αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά είναι μάλλον σπάνιες στο Μεξικό. Ωστόσο, τον Οκτώβριο, ενέργεια της ίδιας φύσης καταγράφτηκε στη γειτονική πολιτεία Γουαναχουάτο, όπου τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.
