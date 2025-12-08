Τουλάχιστον 5 νεκροί στην έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 5 νεκροί στην έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Τρεις από τους πέντε ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί

Τουλάχιστον 5 νεκροί στην έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας στο Μεξικό, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν προχθές Σάββατο όταν ανατινάχτηκε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας σε πόλη στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στον τομέα δρουν διάφορες συμμορίες διακινητών ναρκωτικών, ανάμεσά τους τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν, που η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε φέτος «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».



Στην πολιτεία Μιτσοακάν εξάλλου οι δολοφονίες τον Οκτώβριο δημοφιλούς δημάρχου και τοπικού επιχειρηματία πυροδότησαν ογκώδεις διαδηλώσεις κι εξώθησαν την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να ανακοινώσει σχέδιο για την αποκατάσταση της ασφάλειας, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν εκεί στοιχεία του στρατού.

Η έκρηξη έγινε λίγο πριν από το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά στην έδρα της αστυνομίας στον δήμο Κοαουαγιάνα, στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία του Μεξικού, που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα.



Τρεις από τους πέντε ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί, σύμφωνα με την πολιτειακή εισαγγελία.



Οι επιθέσεις με τη χρήση αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά είναι μάλλον σπάνιες στο Μεξικό. Ωστόσο, τον Οκτώβριο, ενέργεια της ίδιας φύσης καταγράφτηκε στη γειτονική πολιτεία Γουαναχουάτο, όπου τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.
