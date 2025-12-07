Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην απόπειρα ομάδας στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς

Υπό έλεγχο η κατάσταση, λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο, δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν το βράδυ της Κυριακής στην εθνική τηλεόραση, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το πρωί, την οποία οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην απόπειρα από ομάδα στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς.

«Σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας ήδη από απόψε. Η ασφάλεια και η δημόσια τάξη θα διατηρηθούν παντού στην εθνική επικράτεια», πρόσθεσε ο πρόεδρος δηλώνοντας ότι «αυτή η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».
