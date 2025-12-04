Εντοπίστηκαν drone κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο
Εντοπίστηκαν drone κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο

Το αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου προσγειώθηκε στο Δουβλίνο χωρίς απρόοπτα

Εντοπίστηκαν drone κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο
Πλοίο του ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε έως και πέντε drone να παρακολουθούν το αεροσκάφος που μετέφερε τη Δευτέρα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Journal, αγνώστου προελεύσεως drones «στρατιωτικού τύπου» παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και κινήθηκαν προς το αεροσκάφος του προέδρου της Ουκρανίας.

Ο εντοπισμός των ύποπτων drones σήμανε συναγερμό ασφαλείας στις ιρλανδικές Αρχές, αναφέρουν οι Irish Times.

Το αεροσκάφος με τον Ζελένσκι, το οποίο αφίχθη στο Δουβλίνο νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προσγειώθηκε πάντως χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφθασε στο Δουβλίνο το μεσημέρι της Δευτέρας και αναχώρησε την επόμενη μέρα, στο πλαίσιο ταξιδιού που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση υποστήριξης από τους Ευρωπαίους εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Υπερπτήσεις drone αγνώστου προελεύσεως έχουν διαταράξει πρόσφατα τις αερομεταφορές σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για υβριδικό πόλεμο σχολιάζοντας τα περιστατικά.
