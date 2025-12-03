Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα και όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Νέα γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ιταλία, όπου μια 49χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής εντοπίστηκε σήμερα νεκρή στο σπίτι της, σε χωριό κοντά στην Ανκόνα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 50χρονο σύζυγό της, επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε από το πρωί και αναζητείται.
Un altro femminicidio tra le mura domestiche. Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita in casa in provincia di Ancona. I sospetti ricadono sul marito da cui si stava separando. L'uomo era stato già condannato per maltrattamenti pic.twitter.com/dArmlAsGGf— Tg3 (@Tg3web) December 3, 2025
Η σύλληψη και η καταδίκη του άντρα τον περασμένο ΑπρίλιοΙταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 50χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από άγρια επίθεση κατά της συζύγου του. Τότε, της είχε επιτεθεί με τσεκούρι, σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Η γυναίκα είχε καταφέρει να γλιτώσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, βρίσκοντας καταφύγιο σε διπλανό σπίτι.
