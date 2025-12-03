Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Υεμένη: Απελευθερώθηκαν οι ναυτικοί του «Eternity C» το οποίο βύθισαν οι Χούθι τον Ιούλιο
Το πλήρωμα του πλοίου απελευθερώθηκε χάρη στη μεσολάβηση του Ομάν και ένα αεροπλάνο τους μεταφέρει αυτήν τη στιγμή από τη Σαναά στη Μουσκάτ
Οι Χούθι απελευθέρωσαν τους ναυτικούς του φορτηγού πλοίου Eternity C, το οποίο είχε βυθιστεί τον Ιούλιο στην Ερυθρά Θάλασσα εξαιτίας επίθεσης που δέχθηκε από τους υεμενίτες αντάρτες, σύμφωνα με το δίκτυο Al-Masirah. Όπως μεταδίδει σήμερα το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο, οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από τη Σαναά στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.
«Το πλήρωμα του πλοίου Eternity C απελευθερώθηκε χάρη στη μεσολάβηση του Ομάν και ένα αεροπλάνο τους μεταφέρει αυτήν τη στιγμή από τη Σαναά στη Μουσκάτ», ανέφερε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Al-Masirah.
Το υπουργείο Εξωτερικών των Φιλιππίνων είχε προαναγγείλει χθες Τρίτη την επικείμενη απελευθέρωση των εννέα φιλιππινέζων ναυτικών, ευχαριστώντας την κυβέρνηση του Ομάν για τις μεσολαβητικές του προσπάθειες.
