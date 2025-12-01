Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Σύσκεψη Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα
Σύσκεψη Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα
Αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου και της ομάδας εθνικής ασφάλειας, ανάμεσά τους ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο
Τη Δευτέρα το απόγευμα - τοπική ώρα - ο Ντόναλντ Τραμπ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο με θέμα τα επόμενα βήματα στη Βενεζουέλα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση προς τη χώρα με επιχειρήσεις σε θαλάσσιους στόχους και ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου και της ομάδας εθνικής ασφάλειας, ανάμεσά τους ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ.
Η συνάντηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση προς τη Βενεζουέλα, με επιχειρήσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά και με ενίσχυση στρατιωτικών μέσων στην περιοχή της Καραϊβικής. Ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν «πολύ σύντομα» και τη διακίνηση ναρκωτικών στη ξηρά, πέρα από τις επιχειρήσεις στη θάλασσα.
Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ προχώρησε σε ευρεία προειδοποίηση μέσω κοινωνικών δικτύων, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, πιλότους και εγκληματικά δίκτυα να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, ενώ την Κυριακή ζήτησε από τους δημοσιογράφους «να μην δώσουν μεγαλύτερη σημασία» στη σχετική ανάρτηση.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, χωρίς όμως να αναφέρει το περιεχόμενο της συζήτησης.
Η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο διεξάγεται ενώ μέλη του Κογκρέσου συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα για τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην περιοχή, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 80 ανθρώπων.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου και της ομάδας εθνικής ασφάλειας, ανάμεσά τους ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ.
Η συνάντηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση προς τη Βενεζουέλα, με επιχειρήσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά και με ενίσχυση στρατιωτικών μέσων στην περιοχή της Καραϊβικής. Ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν «πολύ σύντομα» και τη διακίνηση ναρκωτικών στη ξηρά, πέρα από τις επιχειρήσεις στη θάλασσα.
Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ προχώρησε σε ευρεία προειδοποίηση μέσω κοινωνικών δικτύων, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, πιλότους και εγκληματικά δίκτυα να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, ενώ την Κυριακή ζήτησε από τους δημοσιογράφους «να μην δώσουν μεγαλύτερη σημασία» στη σχετική ανάρτηση.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, χωρίς όμως να αναφέρει το περιεχόμενο της συζήτησης.
Η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο διεξάγεται ενώ μέλη του Κογκρέσου συνεχίζουν να θέτουν ερωτήματα για τη νομιμότητα των αμερικανικών επιθέσεων σε ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην περιοχή, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 80 ανθρώπων.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα