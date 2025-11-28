Η αιφνίδια παραίτηση Γέρμακ εν μέσω φημών για σκάνδαλα αφήνει τον Ζελένσκι «γυμνό» - Γνώριζε για το ειρηνευτικό σχέδιο που εξόργισε το Κίεβο;

Η επόμενη ημέρα

Η αποχώρηση του Γέρμακ ανοίγει ένα κενό ισχύος σε μια στιγμή που η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει κενά. Το πολιτικό σύστημα μπαίνει σε νέα φάση: αναδιανομή ρόλων, ανασχηματισμό συμμαχιών, επαναπροσδιορισμό των διαύλων με ΗΠΑ και Ευρώπη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε πιο θολά νερά.Χωρίς τον άνθρωπο που ήξερε κάθε λεπτομέρεια, κάθε παρασκήνιο, κάθε κόκκινη γραμμή. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα τον αντικαταστήσει. Είναι αν μπορεί κανείς να αναλάβει έναν ρόλο που, καλώς ή κακώς, ο Γέρμακ είχε μονοπωλήσει σε σημείο να γίνει κομμάτι της ίδιας της ουκρανικής κρατικής λειτουργίας.Και σε έναν πόλεμο όπου οι διαπραγματεύσεις διαμορφώνουν το αύριο, η αποχώρηση του βασικού αρχιτέκτονα αφήνει πίσω μια σκιά μεγαλύτερη από την ίδια την υπόθεση που τον έριξε.