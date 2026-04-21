Κομμώτρια με… χρυσά ψαλίδια στα χέρια της ΑΑΔΕ: Εκρυψε από την εφορία σχεδόν 500.000 ευρώ
Κομμώτρια με… χρυσά ψαλίδια στα χέρια της ΑΑΔΕ: Εκρυψε από την εφορία σχεδόν 500.000 ευρώ
Σε 1.006 ελέγχους, το 87,5% είχε παραβάσεις - Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη έφτασε τα 983,7 εκατ. ευρώ και τα διαφυγόντα έσοδα μαζί με πρόστιμα τα 433,8 εκατ. ευρώ
Βαφή, πιστολάκι και… «μαύρα λεφτά» μισό εκατομμυρίου ευρώ!
Αυτή ήταν μία μόνο από τις χαρακτηριστικές υποθέσεις φοροδιαφυγής τις οποίες ανέδειξαν οι ελέγχων της ΑΑΔΕ για το 2025. Μια κομμώτρια στα Ιωάννινα, η οποία φέρεται να δούλευε διπλοβάρδια: «χτένιζε» πελάτες, αλλά… «χτένιζε» και τα κέρδη της. Οι ελεγκτές των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ όμως εντόπισαν ότι «κούρεψε από τη ρίζα» εισοδήματα 472.200 ευρώ που δεν τα εμφάνισε ποτέ στην εφορία.
Και δεν είναι η μόνη. Για ανάλογο «κούρεμα» εισοδημάτων, πιάστηκε φορολογούμενος στον Δυτικό Τομέα Αθηνών που έκρυβε για δύο χρόνια εισοδήματα-μαμούθ ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ ασφαλιστής στον Νότιο Τομέα εμφανίζεται να αύξησε την περιουσία του κατά 532.400 ευρώ χωρίς εμφανή πηγή. Τα ποσά και τα επαγγέλματα αλλάζουν, η μέθοδος είναι όμως η ίδια: λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν δηλώνονται.
Η εικόνα συμπληρώνεται με περιπτώσεις που δείχνουν πόσο διάχυτο είναι το φαινόμενο. Εργάτης στο Ηράκλειο με «αγνώστου προελεύσεως» εισοδήματα 334.815 ευρώ, αλλά και φορολογούμενοι χωρίς επαγγελματική ιδιότητα που εμφανίζουν αύξηση περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ χωρίς αντίστοιχη φορολογική εικόνα. Από το μικρό μεροκάματο μέχρι τα εκατομμύρια, το μοτίβο επαναλαμβάνεται.
Αυτό που αλλάζει πλέον με τα νέα συστήματα ελέγχου, δεν είναι η πρόθεση κάποιων να υποκλέψουν φόρους, αλλά η πιθανότητα να πιαστούν όταν φοροδιαφεύγουν. Και αυτή έχει εκτοξευθεί. Οι ελεγκτές δεν ψάχνουν πια στα τυφλά. Ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, διασταυρώνουν καταθέσεις με δηλώσεις, «διαβάζουν» ψηφιακά αρχεία και παρακολουθούν ροές χρημάτων από πλατφόρμες – από ηλεκτρονικά καταστήματα μέχρι υπηρεσίες delivery και βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Τα νούμερα αποκαλύπτουν το μέγεθος: σε 1.006 ελέγχους, το 87,5% είχε παραβάσεις! Δηλαδή σχεδόν 9 στους 10 κάτι έκρυβαν. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη έφτασε τα 983,7 εκατ. ευρώ και τα διαφυγόντα έσοδα μαζί με πρόστιμα τα 433,8 εκατ. ευρώ. Δεν μιλάμε για «ψιλά», αλλά για μια ολόκληρη παράλληλη οικονομία.
Το «μυστικό» της ΑΑΔΕ είναι απλό αλλά αποτελεσματικό: σύγκριση δαπανών και δηλωθέντων εισοδημάτων. Αν τα χρήματα που κινούνται δεν ταιριάζουν με αυτά που δηλώνονται, το σύστημα χτυπάει συναγερμό. Και τότε ξεκινά το «ξεψάχνισμα». Καταθέσεις, αγορές, ακίνητα, ακόμα και καθημερινές συναλλαγές, μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
Αυτή ήταν μία μόνο από τις χαρακτηριστικές υποθέσεις φοροδιαφυγής τις οποίες ανέδειξαν οι ελέγχων της ΑΑΔΕ για το 2025. Μια κομμώτρια στα Ιωάννινα, η οποία φέρεται να δούλευε διπλοβάρδια: «χτένιζε» πελάτες, αλλά… «χτένιζε» και τα κέρδη της. Οι ελεγκτές των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ όμως εντόπισαν ότι «κούρεψε από τη ρίζα» εισοδήματα 472.200 ευρώ που δεν τα εμφάνισε ποτέ στην εφορία.
Και δεν είναι η μόνη. Για ανάλογο «κούρεμα» εισοδημάτων, πιάστηκε φορολογούμενος στον Δυτικό Τομέα Αθηνών που έκρυβε για δύο χρόνια εισοδήματα-μαμούθ ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ ασφαλιστής στον Νότιο Τομέα εμφανίζεται να αύξησε την περιουσία του κατά 532.400 ευρώ χωρίς εμφανή πηγή. Τα ποσά και τα επαγγέλματα αλλάζουν, η μέθοδος είναι όμως η ίδια: λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν δηλώνονται.
Η εικόνα συμπληρώνεται με περιπτώσεις που δείχνουν πόσο διάχυτο είναι το φαινόμενο. Εργάτης στο Ηράκλειο με «αγνώστου προελεύσεως» εισοδήματα 334.815 ευρώ, αλλά και φορολογούμενοι χωρίς επαγγελματική ιδιότητα που εμφανίζουν αύξηση περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ χωρίς αντίστοιχη φορολογική εικόνα. Από το μικρό μεροκάματο μέχρι τα εκατομμύρια, το μοτίβο επαναλαμβάνεται.
Αυτό που αλλάζει πλέον με τα νέα συστήματα ελέγχου, δεν είναι η πρόθεση κάποιων να υποκλέψουν φόρους, αλλά η πιθανότητα να πιαστούν όταν φοροδιαφεύγουν. Και αυτή έχει εκτοξευθεί. Οι ελεγκτές δεν ψάχνουν πια στα τυφλά. Ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, διασταυρώνουν καταθέσεις με δηλώσεις, «διαβάζουν» ψηφιακά αρχεία και παρακολουθούν ροές χρημάτων από πλατφόρμες – από ηλεκτρονικά καταστήματα μέχρι υπηρεσίες delivery και βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Τα νούμερα αποκαλύπτουν το μέγεθος: σε 1.006 ελέγχους, το 87,5% είχε παραβάσεις! Δηλαδή σχεδόν 9 στους 10 κάτι έκρυβαν. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη έφτασε τα 983,7 εκατ. ευρώ και τα διαφυγόντα έσοδα μαζί με πρόστιμα τα 433,8 εκατ. ευρώ. Δεν μιλάμε για «ψιλά», αλλά για μια ολόκληρη παράλληλη οικονομία.
Το «μυστικό» της ΑΑΔΕ είναι απλό αλλά αποτελεσματικό: σύγκριση δαπανών και δηλωθέντων εισοδημάτων. Αν τα χρήματα που κινούνται δεν ταιριάζουν με αυτά που δηλώνονται, το σύστημα χτυπάει συναγερμό. Και τότε ξεκινά το «ξεψάχνισμα». Καταθέσεις, αγορές, ακίνητα, ακόμα και καθημερινές συναλλαγές, μπαίνουν στο μικροσκόπιο.
