Τουρκία: Οι Αρχές συνέλαβαν 110 ανθρακωρύχους που πραγματοποιούσαν απεργία πείνας
Οι ανθρακωρύχοι είχαν φθάσει χθες στην τουρκική πρωτεύουσα έπειτα από μια πορεία εννέα ημερών και σχεδόν 200 χιλιομέτρων και έκαναν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από τα κάγκελα του υπουργείου Ενέργειας
Εκατόν δέκα Τούρκοι ανθρακωρύχοι, οι οποίοι πραγματοποιούσαν από χθες, Δευτέρα, απεργία πείνας στην Άγκυρα ζητώντας να τους καταβληθούν απλήρωτοι μισθοί τους, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το συνδικάτο τους.
«Ενώ περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με κάποιον μπροστά στο υπουργείο Ενέργειας, πήραμε ως μόνη απάντηση τη σύλληψη 110 συναδέλφων μας», ανακοίνωσε μέσω του X το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Ανθρακωρύχων (Bagimisiz Maden-Is).
Οι ανθρακωρύχοι, οι οποίοι είχαν φθάσει χθες στην τουρκική πρωτεύουσα από τη γειτονική κεντρική επαρχία του Εσκισεχίρ έπειτα από μια πορεία εννέα ημερών και σχεδόν 200 χιλιομέτρων, είχαν αρχίσει καθιστική διαμαρτυρία γυμνοί από τη μέση και πάνω μπροστά από τα κάγκελα του υπουργείου Ενέργειας.
110 madenci aç, çıplak ve gözaltında. Şimdi soruyoruz, siz madencileri öldürmek mi istiyorsunuz?@aBayraktar1 @isikhanvedat @fuatoktay @taneryiIdiz @EgemenBagis #MadencininEliniTut pic.twitter.com/c4WH14KQfE— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 21, 2026
«Πεινάμε», είχαν γράψει μερικοί απ' αυτούς με μαρκαδόρο πάνω στο σώμα τους. «Σ' αυτή τη χώρα, οι εργάτες δεν μετράνε, μόνο το χρήμα μετράει (...) Ντροπή σ' αυτούς που διοικούν αυτή τη χώρα», είχε δηλώσει χθες το βράδυ ο Γκιοκάι Τσακίρ, ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου Συνδικάτου Ανθρακωρύχων, ο οποίος ήταν παρών επιτόπου.
Περικυκλωμένοι από αστυνομικούς, οι διαδηλωτές ζητούσαν να τους καταβληθούν από τον εργοδότη τους, την εταιρεία Doruk Mining, απλήρωτοι μισθοί και αποζημιώσεις απόλυσης.
Το υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου.
“Şimdi daha da açız ve çıplağız. Çok bağırdık, artık susuyoruz…”— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 20, 2026
Polisler Ankara halkı biz görmesin diye gözaltı araçlarını önümüze çekti. Konuşmuyoruz, yemiyoruz ve görünmüyoruz. Tüm Ankara halkına çağrımızdır; bizi görün, duyun, yanımıza gelin. Size ihtiyacımız var.… pic.twitter.com/Ul7nEt4t7J
