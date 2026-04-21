Μυστήριο σε γειτονιά του Νιου Τζέρσεϊ με ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό καρκίνου, 28 περιστατικά σε έναν μόνο δρόμο

Οι συνεχείς διαγνώσεις καρκίνου σε μια μικρή γειτονιά του Κίπορτ στο Νιου Τζέρσεϊ έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους και ειδικούς - Πολλοί στρέφουν την προσοχή τους σε μια παλιά χωματερή, η οποία φέρεται να απελευθερώνει καρκινογόνες ουσίες εδώ και δεκαετίες





Ο 46χρονος Ράστι Μόρις δημιούργησε έναν χάρτη της γειτονιάς του, σημειώνοντας με κόκκινα Χ τα σπίτια όπου κάτοικοι έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Το σπίτι των γονιών του είχε ένα Χ, λόγω του



και 41 σε ολόκληρη την περιοχή του Κίπορτ , μια μικρή πόλη στο κεντρικό Νιου Τζέρσεϊ, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Νιούαρκ.



Η εικόνα του χάρτη προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε ειδικούς δημόσιας υγείας. Η Αλέξις Μραζ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του College of New Jersey, χαρακτήρισε το ποσοστό περιστατικών «εξαιρετικά υψηλό», σημειώνοντας ότι «σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση».



Παρότι μέχρι στιγμής γιατροί, τοπικές αρχές και ομοσπονδιακοί φορείς δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, πολλοί στρέφουν την προσοχή τους σε μια παλιά



μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεν έχουν καταγραφεί όλα τα πιθανά περιστατικά καρκίνου στην περιοχή.



Στο μικροσκόπιο η παλιά χωματερή Η περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως Aeromarine Industrial Park καταλαμβάνει περίπου 50 στρέμματα και στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσε ως μικρός αεροπορικός κόμβος. Το 1962 μετατράπηκε σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων, ο οποίος παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το 1979.



Πρόκειται για παλιά χωματερή που δημιουργήθηκε πριν από τη θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών τη δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με ειδικούς, εκείνη την εποχή η διαχείριση αποβλήτων γινόταν με ελάχιστους ελέγχους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων για πολλά χρόνια.



Τις τελευταίες δεκαετίες, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον χώρο έχει δεχθεί επανειλημμένα πρόστιμα από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος του Νιου Τζέρσεϊ, συνολικού ύψους σχεδόν 900.000 δολαρίων, επειδή δεν φέρεται να έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή αποκατάσταση και στεγανοποίηση της χωματερής.



Όταν ένας πρώην κάτοικος του Κίπορτ στο Νιου Τζέρσεϊ άρχισε να καταγράφει τα περιστατικά καρκίνου στον δρόμο όπου μεγάλωσε, οι αριθμοί, όπως λέει, άρχισαν να «αυξάνονται τρομακτικά».Ο 46χρονος Ράστι Μόρις δημιούργησε έναν χάρτη της γειτονιάς του, σημειώνοντας με κόκκινα Χ τα σπίτια όπου κάτοικοι έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Το σπίτι των γονιών του είχε ένα Χ, λόγω του καρκίνου του προστάτη του πατέρα του, ενώ λίγα σπίτια πιο κάτω κατέγραψε δύο ακόμη περιστατικά στην ίδια οικογένεια.Συνολικά, ο Μόρις κατέγραψε 28 περιπτώσεις μόνο στην First Street, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια,, μια μικρή πόλη στο κεντρικό Νιου Τζέρσεϊ, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Νιούαρκ.Η εικόνα του χάρτη προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε ειδικούς δημόσιας υγείας. Η Αλέξις Μραζ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του College of New Jersey, χαρακτήρισε το ποσοστό περιστατικών «εξαιρετικά υψηλό», σημειώνοντας ότι «σίγουρα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση».Παρότι μέχρι στιγμής γιατροί, τοπικές αρχές και ομοσπονδιακοί φορείς δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, πολλοί στρέφουν την προσοχή τους σε μια παλιά χωματερή που βρίσκεται κοντά στη γειτονιά και η οποία έκλεισε το 1979. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές και περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, η περιοχή ενδέχεται να απελευθερώνει καρκινογόνες ουσίες στο έδαφος, τον αέρα και τα υπόγεια ύδατα εδώ και δεκαετίες.Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός περιστατικών, καθώς δεν έχουν καταγραφεί όλα τα πιθανά περιστατικά καρκίνου στην περιοχή.Η περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως Aeromarine Industrial Park καταλαμβάνει περίπου 50 στρέμματα και στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσε ως μικρός αεροπορικός κόμβος. Το 1962 μετατράπηκε σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων, ο οποίος παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το 1979.Πρόκειται για παλιά χωματερή που δημιουργήθηκε πριν από τη θέσπιση αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών τη δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με ειδικούς, εκείνη την εποχή η διαχείριση αποβλήτων γινόταν με ελάχιστους ελέγχους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων για πολλά χρόνια.Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, μελέτη περιβαλλοντικών συμβούλων το 2010 εντόπισε στην περιοχή τουλάχιστον πέντε καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με διάφορες μορφές καρκίνου, όπως του πνεύμονα, του μαστού, της ουροδόχου κύστης, του παγκρέατος, του προστάτη και των νεφρών, καθώς και με λευχαιμία και λέμφωμα.Τις τελευταίες δεκαετίες, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον χώρο έχει δεχθεί επανειλημμένα πρόστιμα από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος του Νιου Τζέρσεϊ, συνολικού ύψους σχεδόν 900.000 δολαρίων, επειδή δεν φέρεται να έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή αποκατάσταση και στεγανοποίηση της χωματερής.

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας Σκάρλετ Γκόμεζ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια επισημαίνει ότι η ανάγκη καθαρισμού της περιοχής δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το αν θα υπάρξει επίσημη αναγνώριση της αυξημένης εμφάνισης καρκίνου.



«Δεν χρειάζεται να περιμένουμε για να δούμε αν θα προκαλέσει ασθένειες στο μέλλον», τονίζει, ζητώντας άμεση δράση.



Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με κατοίκους και ειδικούς να ζητούν σαφείς απαντήσεις για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.