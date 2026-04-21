EuroLeague: Προπονητής της χρονιάς ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια
Μετά από μία εξαιρετική χρονιά, στην οποία η Βαλένθια κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας της Euroleague με ρεκόρ 25 νίκες και 13 ήττες, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης για τη σεζόν 2025-2026.
Ο 64χρονος Ισπανός τεχνικός επέστρεψε φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης μετά τον Νοέμβριο του 2018 με τις «νυχτερίδες» και πραγματοποίησε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο. Οδήγησε μία ομάδα, που επέστρεψε με τη σειρά της στην Euroleague μετά από απουσία ενός έτους, στη δεύτερη καλύτερη θέση εξασφαλίζοντας το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ.
Μάλιστα, είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που κατακτά βραβείου του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς, καθώς την περασμένη σεζόν είχε αναδειχθεί στο EuroCup.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:
«Μετά το ότι οδήγησε τη Βαλένθια σε ρεκόρ 25-13 και στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς Alexander Gomelskiy για τη σεζόν 2025-26. Στην πρώτη του πλήρη σεζόν στον πάγκο της διοργάνωσης, ο Μαρτίνεθ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από τους συναδέλφους του προπονητές της EuroLeague, οι οποίοι ψηφίζουν για το συγκεκριμένο βραβείο.
Επιστρέφοντας στην EuroLeague για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2018 με έναν σύλλογο που επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από έναν χρόνο απουσίας, ο 64χρονος Μαρτίνεθ οδήγησε τη Βαλένθια σε σταθερά νικηφόρο μπάσκετ καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Η Βαλένθια όχι μόνο είχε τις δεύτερες περισσότερες νίκες, αλλά ήταν και πρώτη σε πόντους (90,9 ανά αγώνα), ενώ βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομάδων και σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες.
Ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον νικητή της σεζόν 2024-25, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, 13 προπονητές έλαβαν ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των προπονητών της EuroLeague».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Euroleague, τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία για τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς κατέλαβε ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε.
Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏
The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!… pic.twitter.com/cTdRsJRGnG
