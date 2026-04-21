Συγκλόνισε η μητέρα του μικρού Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τo 2017: «Είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι, νόμιζα ότι έπεσε»
Η μητέρα περιέγραψε τη στιγμή που είδε το παιδί της αιμόφυρτο στη σχολική γιορτή, ενώ ο πατέρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ένας από τους κατηγορούμενους ευθύνεται για τον θάνατό του – Συνεχίζεται η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Συγκλόνισε σήμερα η μητέρα του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έπεσε νεκρός από «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι, το καλοκαίρι του 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.
Η μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού, δασκάλα στο επάγγελμα και δασκάλα του ίδιου του γιου της στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών όπου έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν, κατέθεσε σήμερα στη δίκη που ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και περιέγραψε τις στιγμές που είδε το 11χρονο παιδί της να πέφτει στο έδαφος αιμόφυρτο, χωρίς να γνωρίζει κανείς τις στιγμές εκείνες τι ακριβώς του συνέβη.
Συνταρακτική ήταν όμως και η κατάθεση του πατέρα του Μάριου, ο οποίος εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι ο ένας από τους δυο κατηγορούμενους της υπόθεσης βρίσκεται πίσω από το θάνατο του γιου του.
Μέσα στη δικαστική αίθουσα βρίσκονται σήμερα συμμαθητές του Μάριου φορώντας μαύρες μπλούζες με τυπωμένο το όνομα του με λευκά γράμματα. Επίσης, παρόντες είναι και πολλοί εκπαιδευτικοί συνάδελφοι της μητέρας του θύματος, οι οποίοι παρακολούθησαν τη διαδικασία.
Ποιοι κάθονται στο εδώλιοΓια την υπόθεση στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθονται δυο άνδρες Ρομά που κατοικούσαν στην περιοχή του Μενιδίου. Και οι δυο είχαν ταυτοποιηθεί - κατά τις αρχές -ως δράστες των άσκοπων πυροβολισμών που οδήγησαν στον θάνατο του 11χρονου Μάριου. Οι δυο κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή είχαν αρνηθεί την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Φέρονται ωστόσο να γλεντούσαν και να πυροβολούσαν στον αέρα, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του παιδιού.
Ο πρώτος κατηγορούμενος κάθεται στο εδώλιο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και οι δύο κατηγορούμενοι γνώριζαν πως οι πράξεις τους – δηλαδή οι πυροβολισμοί – ενδέχεται να προκαλούσαν το θάνατο κάποιου παρευρισκομένου στην ευρύτερη πυκνοκατοικημένη περιοχή – και οι ίδιοι αναγνώρισαν το γεγονός αυτό.
«Παίρνουν τα κουμπούρια και πυροβολούν»Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και κατέθεσε η μητέρα του Μάριου και δασκάλα του.
Με μεγάλη φόρτιση και με φωνή που «έσπαγε», η κυρία Διονυσία Σουλούκου περιέγραψε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της: «Την ημέρα εκείνη ήταν η καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου. Ήμουν η δασκάλα στην 5η Δημοτικού. Ο Μάριος ήταν πολύ πρόθυμο και χαρούμενο παιδί. Περίμενε με αγωνία εκείνη τη μέρα. Η γιορτή ήταν να ξεκινήσει στις 8. Δίπλα στο παιδί μου βρίσκονταν οι συμμαθητές του, που είναι σήμερα όλοι εδώ. Κάποια στιγμή άκουσα τη φωνή ενός παιδιού, που έλεγε κυρία, κυρία ο Μάριος έπεσε. Πήγα και τον είδα πεσμένο μπρούμυτα. Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι».
Πρόεδρος: Εκείνη την ώρα πήγε το μυαλό σας ότι ήταν σφαίρα;
Μάρτυρας: Έβλεπα το αίμα να κυλάει και έλεγα κάπου χτύπησε. Δεν πήγε στο μυαλό μου ότι ήταν σφαίρα.
Η κυρία Σουλούκου απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις της έδρας είπε ότι οι πυροβολισμοί στην περιοχή ήταν συχνοί και εξακολουθούν να είναι συχνοί και σήμερα. «Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα, με πυροβολισμούς και τη μουσική στο διαπασών», είπε και σε άλλο σημείο της κατάθεσης της επισήμανε: «Όσοι πυροβολούν στην περιοχή που είναι πυκνοκατοικημένη είναι εν δυνάμει δολοφόνοι».
Ακολούθως η μητέρα του Μάριου αναφέρθηκε στη νοσηλεία του γιου της και τις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν. «Στο νοσοκομείο μας έλεγαν για αιμορραγικό επεισόδιο. Τελικά διαπιστώσαμε την άλλη μέρα ότι ήταν από βολίδα. Έγιναν πολλά λάθος πράγματα στην έρευνα. Καθυστέρησε η αστυνομία να μπει στα σπίτια. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν οι ένοχοι εξαφανίστηκαν» είπε η μάρτυρας για να προσθέσει: «Η παραβατικότητα στο Μενίδι ήταν θέμα χρόνων και εξακολουθεί να είναι. Ο κόσμος βρίσκει βολίδες στις ταράτσες των σπιτιών στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στα πόδια παιδιού που περπατούσε, άλλη φορά παιδί στο νηπιαγωγείο τραυματίστηκε στο μάγουλο. Όποιος πυροβολεί εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος».
Στη συνέχεια στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πατέρας του αδικοχαμένου Μάριου, Αθανάσιος Σουλούκος. Στην κατάθεση του ο μάρτυρας περιέγραψε τα όσα βίωσε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο γιος του ενώ εξέφρασε τη πεποίθηση πως από τον πρώτο κατηγορούμενο ξεκίνησαν όλα. Ενδεικτικά στην κατάθεσή του ο πατέρας του παιδιού ανέφερε: «Εκείνο το βράδυ πίεσα τον γιατρό να μου πει τι συνέβη στον Μάριο και μου έλεγε ότι ήταν από ανεύρυσμα. Πίεσα το γιατρό να μάθω γιατί έφυγε το παιδί μου. Την επόμενη μέρα μάθαμε ότι το παιδί είχε χτυπηθεί από σφαίρα στο κεφάλι. Νιώθω μεγάλες ενοχές γιατί πήγα στην περιοχή αυτή να μείνω με την οικογένειά μου και το πληρώσαμε».
Ο πατέρας του Μάριου περιέγραψε στο δικαστήριο και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή του Μενιδίου. «Κάθε βράδυ είχε γλέντια και κάθε βράδυ τηλεφωνούσα στην αστυνομία. Και κάθε βράδυ σφαίρες. Όλοι στο Μενίδι έχουν από ένα περιστατικό. Ακόμα και σήμερα συνεχίζει αυτό το φαινόμενο. Στην αρχή πήραν κάποια μέτρα αλλά μετά χαλάρωσαν με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να υπάρχουν πυροβολισμοί (...) Αυτή η κατάσταση έχει πολλά χρόνια Είναι μια πόλη εγκαταλειμμένη. Μια φορά μπήκα μέσα στον καταυλισμό να μάθω πληροφορίες. Όντως έμαθα ότι είχαν γλέντι εκείνο το βράδυ στο σπίτι ενός εκ των δύο κατηγορουμένων. Η αστυνομία είχε συλλάβει την αδερφή του ενός κατηγορούμενου για ναρκωτικά. Αυτή μετά αφέθηκε ελεύθερη και ο κύριος (έδειξε προς τον πρώτο κατηγορούμενο) έβγαλε το κουμπούρι. Από αυτόν ξεκίνησαν όλα, αυτή είναι η πεποίθησή μου. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή μόνο να περνάνε καλά».
Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αστυνομικών.
