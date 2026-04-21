Η Πολωνία εντάσσεται στο γκρουπ ευρωπαϊκών χωρών που, με επικεφαλής τη Γαλλία, θα διεξάγουν κοινές ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής

Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης στο συγκεκριμένο μικρό γκρουπ ευρωπαϊκών χωρών - Συμφωνίες Παρισιού - Βαρσοβίας για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και στρατιωτικό συντονισμό έως το 2028

Κλείσιμο



Ο πρόεδρος της Γαλλίαςκαι ο πρωθυπουργός της Πολωνίαςσυζήτησαν τη Δευτέρα το ενδεχόμενο διεξαγωγής κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, στο πλαίσιο γαλλικής πρωτοβουλίας για μεγαλύτερη συμμετοχή ευρωπαϊκών συμμάχων στη στρατηγική πυρηνικής αποτροπής.Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο λιμάνι του Γκντανσκ, οανέφερε ότι μεταξύ των πρωτοβουλιών που εξετάζονται περιλαμβάνονται ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές ασκήσεις με την Πολωνία στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής. Όπως σημείωσε, η Γαλλία επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ενίσχυσης της ασφάλειας της ηπείρου.Η Γαλλία αποτελεί τη μοναδική πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νωρίτερα φέτος ο Μακρόν ανακοίνωσε «μια νέα φάση στη γαλλική αποτροπή», σηματοδοτώντας μια ιστορική μεταβολή που προβλέπει διευρυμένο ρόλο για ευρωπαϊκά κράτη, αρχής γενομένης από τη συμμετοχή τους σε πυρηνικές ασκήσεις.Η συνεργασία στο πλαίσιο της λεγόμενης προωθημένης αποτροπής περιλαμβάνει, εκτός από την Πολωνία,. Η, η οποία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα πυρηνικής ανταλλαγής των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτροπής έναντι της«Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια ομάδα χωρών που προσκλήθηκαν από τη Γαλλία να συνεργαστούν», δήλωσε οπροσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια ιδιαίτερη ομάδα χωρών που κατανοούν την ανάγκη για ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου χρειαζόμαστε δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής».Το Παρίσι επιμένει ότι ο τελικός έλεγχος για τη χρήση των πυρηνικών όπλων θα παραμείνει στη Γαλλία, ωστόσο υπάρχουν συζητήσεις για πιθανή μελλοντική ανάπτυξη γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών με πυρηνικό οπλισμό σε συμμαχικές χώρες.«Με κάθε ειλικρίνεια, η παρουσία Rafale με πυρηνικές βόμβες πάνω από την Πολωνία δεν αποτελεί το όνειρό μου, αλλά ελπίζω ότι δεν έχετε τέτοια σχέδια», δήλωσε οαπευθυνόμενος στονΟ Γάλλος πρόεδρος απάντησε ότι οι ομάδες των δύο χωρών θα εξετάσουν επιλογές για την υλοποίηση των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων «τους επόμενους μήνες».Ο Τουσκ εξήρε επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα σύνορα με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.Παράλληλα, ανέφερε το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γαλλίας στην ασφάλεια του αεροδρομίου Rzeszów–Jasionka, το οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν επίσης συμφωνίες για εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος και του στρατιωτικού σχεδιασμού, με πρώτο βήμα την προγραμματισμένη αγορά από την Πολωνία γαλλικού στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου έως το τέλος του έτους.



Τα υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να παρουσιάσουν κοινό σχέδιο διμερούς αμυντικής συνεργασίας για την περίοδο 2026–2028, με στόχο την ενίσχυση των κοινών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και του επιχειρησιακού συντονισμού, σύμφωνα με το γραφείο του Μακρόν.