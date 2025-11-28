Παραιτήθηκε ο Αντρέι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ζελένσκι - Έγινε έρευνα στο γραφείο του από την Αρχή κατά της Διαφθοράς

Οι έρευνες, οι οποίες είναι πιθανό να υποδαυλίσουν τις εντάσεις ανάμεσα στον Ζελένσκι και τους πολιτικούς αντιπάλους του, διεξάγονται την ώρα που το Κίεβο δέχεται πιέσεις για να δεχθεί μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ο Γέρμακ είναιστη διαδικασία αυτή.Πρώην κινηματογραφικός παραγωγός και νομικός εξειδικευμένος σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Αντρίι Γερμάκ θεωρείτο ευρέωςΜάλιστα η επιρροή του επί του Ζελένσκι προκαλεί ερωτήματα μέχρι και στους κόλπους της προεδρικής ομάδας. Οι επικριτές του τον κατηγορούν κυρίως ότι έχει συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία.