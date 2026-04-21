Η Apple μπαίνει στην «μετά-Κουκ» εποχή και ψάχνει το επόμενο εμπορικό hit μετά το iPhone

Ο Τζον Τέρνους αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρείας, ενώ η Apple αναζητά το επόμενο μεγάλο προϊόν σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η σημασία της μετάβασης είναι καθοριστική, καθώς, σύμφωνα με το Axios, ο Κουκ κατάφερε να επεκτείνει την επιτυχία του iPhone σε προϊόντα όπως το Apple Watch και τα AirPods, ενώ παράλληλα δημιούργησε έναν ισχυρό τομέα υπηρεσιών που ενίσχυσε σημαντικά τα έσοδα της εταιρείας. Ωστόσο, η Apple δεν έχει καταφέρει να εισέλθει σε μια νέα μεγάλη κατηγορία προϊόντων, ενώ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.



CEO στον επικεφαλής hardware Τζόνι Σρούτζι, τον άνθρωπο που θεωρείται καθοριστικός για την επιτυχία των επεξεργαστών της εταιρείας, σε νέο ρόλο ως επικεφαλής hardware.











Σε γενικότερο επίπεδο, ο Κουκ θεωρείται ότι διαχειρίστηκε με επιτυχία την εμπορική δυναμική του iPhone, μετατρέποντας την Apple σε μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, οι προσπάθειές του να επεκτείνει την εταιρεία πέρα από το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχαν αντίστοιχη επιτυχία. Η Apple δημιούργησε μια ισχυρή ομάδα με στόχο την είσοδο στην αγορά αυτόνομων οχημάτων, αλλά τελικά εγκατέλειψε το σχέδιο χωρίς να παρουσιάσει κάποιο προϊόν.



Παράλληλα, η πρώτη απόπειρα της εταιρείας στον χώρο της μικτής πραγματικότητας, το Vision Pro, παραμένει διαθέσιμο προς πώληση, αλλά η υψηλή τιμή του έχει περιορίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών.



Τι θα κάνει η εταιρεία με την Τεχνητή Νοημοσύνη Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η στρατηγική της παραμένει ασαφής. Το 2024, ο Κουκ παρουσίασε το όραμα για το Apple Intelligence, μια εξατομικευμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να απαντά σε ερωτήματα αξιοποιώντας δεδομένα αποθηκευμένα σε διαφορετικές πηγές, με τρόπο που δεν θα είναι προσβάσιμος ούτε από την ίδια την Apple ούτε από τρίτους.



Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου, καθυστερώντας επανειλημμένα ορισμένες από τις πιο φιλόδοξες λειτουργίες που παρουσιάστηκαν στην κεντρική ομιλία. Μια ανανεωμένη έκδοση του Siri, η οποία θα ενσωματώνει ορισμένες από αυτές τις δυνατότητες, αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος.



Ταυτόχρονα, η Apple προχώρησε σε συμφωνία με τη Google προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην οικογένεια μοντέλων Gemini, τα οποία αναμένεται να υποστηρίξουν μελλοντικές λειτουργίες του Apple Intelligence.



Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκρατημένη προσέγγιση της Apple ενδέχεται τελικά να αποδειχθεί επωφελής, εφόσον καταφέρει να διατηρήσει το πλεονέκτημά της στο hardware, ενώ άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.



Σε αντίθεση με ανταγωνιστές που δαπανούν τεράστια ποσά για data centers και υπολογιστική ισχύ, η Apple έχει αποφύγει μέχρι στιγμής αντίστοιχες επενδύσεις. Εάν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξελιχθούν σε «εμπόρευμα» ευρείας χρήσης, η επιλογή αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί στρατηγικά ορθή.



Παρ' όλα αυτά, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα ποιο θα είναι το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό προϊόν που θα σηματοδοτήσει το μέλλον της εταιρείας.



Η OpenAI κατέβαλε 6,5 δισ. δολάρια για την εξαγορά του θρυλικού σχεδιαστή Τζόνι Άιβ και της ομάδας hardware του, με μια πρώτη συσκευή να αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα μέσα στο έτος. Η Meta συνεχίζει να εξελίσσει τόσο τα headset εικονικής πραγματικότητας Quest όσο και τα «έξυπνα» γυαλιά Ray-Ban. Παράλληλα, η Google επιχειρεί νέα είσοδο στον χώρο των smart glasses και των VR headsets, σε συνεργασία με τη Samsung.



Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Κουκ απέδειξε πως η Apple μπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσεται και μετά την εποχή του Στιβ Τζομπς. Ο Τέρνους καλείται πλέον να αποδείξει ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καινοτομεί.