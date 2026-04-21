Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός Στεφάν Σεζουρνέ «είναι ο έρωτας της ζωής μου»
Η σχέση τους ξεκίνησε το 2014 και διακόπηκε όταν ο Ατάλ έγινε πρωθυπουργός - Το ζευγάρι είναι ξανά μαζί μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2024

Τον έρωτά του με τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν, Στεφάν Σεζουρνέ, εξομολογήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Όπως είπε ο Ατάλ την Κυριακή στην εκπομπή Sept à Huit, ο έρωτάς του για τον Σεζουρνέ, ο οποίος σήμερα είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν για θέματα βιομηχανίας, ήταν κεραυνοβόλος.

Ατάλ και Σεζουρνέ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2014 όταν ο πρώτος ήταν σύμβουλος της υπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρισόλ Τουρέν, και ο δεύτερος ήταν σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν όταν αυτός ήταν υπουργός Οικονομικών. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν μια σχέση που ξεκίνησε όταν και οι δύο ήμασταν νεαροί και κράτησε για αρκετά χρόνια. Εξελιχθήκαμε. Ο καθένας στον δικό του δρόμο αλλά σε έναν παρόμοιο κόσμο» είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας.

«Είμαι σίγουρος ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου. Περάσαμε δύσκολες στιγμές και κάποιους χωρισμούς» πρόσθεσε ο Ατάλ, ο οποίος ήταν ο πρώτος ανοιχτά γκέι ένοικος του Ελιζέ, εξηγώντας ότι οι καριέρες τους ως πολιτικοί πρώτης γραμμής καταλάμβανε πολύ χρόνο από τις ζωές τους ειδικά όταν εκείνος ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού.

Κομβικό σημείο για την επανένωσή τους ήταν η διάλυση της κυβέρνησης Ατάλ στις 9 Ιουνίου 2024, με τους δύο άνδρες να αξιοποιούν την ευκαιρία να βρεθούν πάλι μαζί.

«Δεν χάσαμε ποτέ επαφή. Πάντα μιλούσαμε ο ένας με τον άλλο σαν να μην θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο χωρισμός μας ήταν τελειωτικός. Νιώθω πολύ τυχερός» είπε ο Ατάλ, ο οποίος εξομολογήθηκε και την επιθυμία του να αποκτήσει παιδί.

«Είναι δύσκολο για ζευγάρια ανδρών να γίνουν γονείς. Η υιοθεσία είναι εφικτή βάσει νόμου αλλά είναι μια μακρά διαδικασία με αβέβαιο αποτέλεσμα» είπε στο πλαίσιο αυτό ο 37χρονος Ατάλ.

Η εξομολόγηση του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας έγινε στα πλαίσια της προώθησης του βιβλίου του En homme libre (μτφ. Ένας Ελεύθερος Άνθρωπος) με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.
