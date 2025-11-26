H διαρροή της ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας Γουίτκοφ - Ουσακόφ ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο, δηλώνει η Μόσχα

Ο σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ δεν προορίζονταν για δημοσίευση και δεν θα έπρεπε να είχαν διαρρεύσει