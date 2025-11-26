«Κάποιος ακούει και κάνει διαρροές» - Τι αποκάλυψε ο σύμβουλος του Πούτιν για τις συνομιλίες που διέρρευσαν από το Bloomberg

σήμερα

Γουίτκοφ: Γεια σου Γιούρι.Ουσάκοφ: Ναι Στιβ, γεια, τι κάνεις;Γουίτκοφ: Καλά Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;Ουσάκοφ: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια φίλε μου.Γουίτκοφ: Ευχαριστώ.Ουσάκοφ: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς εξαιρετική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.Γουίτκοφ: Σε ευχαριστώ Γιούρι και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.Ουσάκοφ: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσο–Αραβικής Συνόδου.Γουίτκοφ: Ναι.Ουσάκοφ: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί στην περιοχή.Γουίτκοφ: Λοιπόν άκου. Θα σου πω κάτι. Πιστεύω πως αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας–Ουκρανίας, όλοι θα χοροπηδάνε από τη χαρά τους.Ουσάκοφ: Ναι, ναι, ναι. Ναι, χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)Γουίτκοφ: Τι;Ουσάκοφ: Τον ρωσο–ουκρανικό πόλεμο.Γουίτκοφ: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;Ουσάκοφ: Φίλε μου, θέλω απλώς τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;Γουίτκοφ: Ναι, το πιστεύω.Ουσάκοφ: Το πιστεύεις. Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;Γουίτκοφ: Νομίζω πως μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.Ουσάκοφ: Εντάξει, εντάξει.Γουίτκοφ: Γιούρι, Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Η σύστασή μου.Ουσάκοφ: Ναι, παρακαλώ.Γουίτκοφ: Θα έκανα την κλήση και θα επαναλάμβανα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο γι’ αυτό το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε – το υποστηρίξατε – ότι σέβεστε το γεγονός ότι είναι άνθρωπος της ειρήνης και ότι πραγματικά χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω πως έτσι θα γίνει μια πολύ καλή συνομιλία. Γιατί — άκου τι είπα στον Πρόεδρο. Του είπα ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό πιστεύω. Το είπα στον πρόεδρο ότι το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, και όταν το καταφέρουν, θα έχουμε ειρήνη. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Φτιάξαμε μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη, και σκέφτομαι ότι ίσως κάνουμε το ίδιο και με εσάς. Το θέμα μου είναι το εξής…Ουσάκοφ: Εντάξει, εντάξει, φίλε μου. Νομίζω πως αυτό ακριβώς μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Στιβ, συμφωνώ μαζί σου ότι θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι πραγματικός άνθρωπος της ειρήνης και τα σχετικά. Αυτό θα το πει.Γουίτκοφ: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό.Ουσάκοφ: Εντάξει, εντάξει.Γουίτκοφ: Τι θα γινόταν αν, αν… άκουσέ με…Ουσάκοφ: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Εντάξει;Γουίτκοφ: Ναι, γιατί άκου τι λέω. Θέλω απλώς να πεις – ίσως να το πεις αυτό στον Πρόεδρο Πούτιν, επειδή ξέρεις ότι τρέφω τον βαθύτερο σεβασμό για τον πρόεδρο Πούτιν.Ουσάκοφ: Ναι, ναι.Γουίτκοφ: Ίσως να πει στον πρόεδρο Τραμπ: Ξέρεις, ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα πολύ παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο την κατάσταση, είμαστε ανοικτοί σε τέτοιου είδους πράγματα, να εξερευνήσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης. Τώρα, μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: Το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά λέω να μη μιλάμε έτσι, να μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία εδώ. Και πιστεύω, Γιούρι, ότι ο πρόεδρος θα μου δώσει πολύ χώρο και διακριτική ευχέρεια για να κλείσω τη συμφωνία.Ουσάκοφ: Καταλαβαίνω…Γουίτκοφ: …οπότε αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μίλησα με τον Γιούρι και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.Ουσάκοφ: Εντάξει, ακούγεται καλό. Καλό.Γουίτκοφ: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.Ουσάκοφ: Το ξέρω. (γελάει)Γουίτκοφ: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση γιατί με θέλουν εκεί, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής.Ουσάκοφ: Πριν, πριν -ναι;Γουίτκοφ: Σωστά.Ουσάκοφ: Εντάξει, κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω, εντάξει;Γουίτκοφ: Εντάξει Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.Ουσάκοφ: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.Γουίτκοφ: Αντίο.Ουσάκοφ: Αντίο.