Νέες μάχες στο Σουδάν παρά τη νέα προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός

«Πρέπει να αγνοήσουμε αυτά τα σχόλια (...) και να επικεντρωθούμε στο ουσιώδες, δηλαδή στην ανθρωπιστική κρίση», συμπλήρωσε.Ο επικεφαλής των ΔΤΥ Ντάγκλο είπε προχθές πως κηρύσσει την τρίμηνη μονομερή κατάπαυση του πυρός ανταποκρινόμενος «στις διεθνείς προσπάθειες, ιδίως στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των μεσολαβητών».Οι παραστρατιωτικοί διαβεβαίωναν στις αρχές Νοεμβρίου ότι καταρχήν αποδέχονται την πρόταση των μεσολαβητών να κηρυχτεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Αλλά ο τακτικός στρατός δεν αντέδρασε. Οι μάχες ανάμεσα στις δυο πλευρές συνεχίστηκαν.Τα δυο και πλέον χρόνια του πολέμου, οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν παραβίασαν κάθε κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε, οδηγώντας σε κατάρρευση τις μεσολαβητικές προσπάθειες ανεξαιρέτως.