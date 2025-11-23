Ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό: Στόχος ο επιτελάρχης και «νούμερο 2» της Χεζμπολάχ, επιβεβαίωσε ο Νετανιάχου

.

, ο de facto αρχηγός επιτελείου τηςκαι δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον γενικό γραμματέαήταν ο στόχος της αεροπορικής επίθεσης του Ισραήλ στη νότιαόπως επιβεβαίωσε την Κυριακή το γραφείο τουΣύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, «πριν από λίγο, ο IDF έπληξε, στην καρδιά της Βηρυτού, τον αρχηγό επιτελείου της, ο οποίος ηγείτο των προσπαθειών στρατιωτικής ενίσχυσης και εξοπλισμού της οργάνωσης». Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο Νετανιάχου «έδωσε την εντολή για το πλήγμα κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου».Το γραφείο του πρωθυπουργού τόνισε ότι «το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να ενεργεί για να πετύχει τους στόχους του, σε οποιοδήποτε μέρος και οποτεδήποτε». Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν οο οποίος θεωρείται ένα από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ και ο de facto αρχηγός επιτελείου της οργάνωσης.Ο IDF επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον «εξέχοντος» μέλους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και έκανε γνωστό ότι θα παράσχει αργότερα αναλυτικές πληροφορίες. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο Ταμπαταμπάι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στρατιωτική δομή της οργάνωσης και στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.