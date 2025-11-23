Επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν τη Δευτέρα για το Ουκρανικό και τη Μαύρη Θάλασσα
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Σύνοδος G20

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία

Επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν τη Δευτέρα για το Ουκρανικό και τη Μαύρη Θάλασσα
O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως θα έχει τη Δευτέρα 24/11 μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αύριο, θα έχω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική). «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη».


