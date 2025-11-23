Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν τη Δευτέρα για το Ουκρανικό και τη Μαύρη Θάλασσα
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία
O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως θα έχει τη Δευτέρα 24/11 μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Αύριο, θα έχω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική). «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη».
