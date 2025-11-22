Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Έκκληση για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία απευθύνουν οι ηγέτες της G20 στο ανακοινωθέν της Συνόδου
Έκκληση για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία απευθύνουν οι ηγέτες της G20 στο ανακοινωθέν της Συνόδου
Το αίτημα αφορά και τις συγκρούσεις στο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»
Οι ηγέτες της G20 που συμμετείχαν σε μια Σύνοδο στο Γιοχάνεσμπουργκ απηύθυναν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά επίσης στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», σε ένα ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε σήμερα από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.
«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.
Είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία σε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.
«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.
Είναι η μοναδική αναφορά στην Ουκρανία σε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.
Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»
«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ
Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα