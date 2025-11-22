Έκκληση για «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία απευθύνουν οι ηγέτες της G20 στο ανακοινωθέν της Συνόδου

Οι ηγέτες τηςπου συμμετείχαν σε μιαστοαπηύθυναν έκκληση για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην, αλλά επίσης στοκαι τηκαι στα «κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», σε ένα ανακοινωθέν που δημοσιεύτηκε σήμερα από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.«Καθοδηγούμενοι από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ στο σύνολό του, θα εργαστούμε για μια ειρήνη δίκαιη, πλήρη και διαρκή στο Σουδάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην Ουκρανία και προκειμένου να μπει τέλος σε άλλες συρράξεις και πολέμους σε ολόκληρο τον πλανήτη», γράφουν.Είναι η μοναδική αναφορά στηνσε αυτό το κείμενο των τριάντα σελίδων κι ενώ το αμερικανικό σχέδιο για τη χώρα διατάραξε την ατζέντα της Συνόδου και οι Ευρωπαίοι εντείνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να συντάξουν μια αντιπρόταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’