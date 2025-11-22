Γαλλία: Απορρίφθηκε σαρωτικά από την Εθνοσυνέλευση το σκέλος εσόδων του Προϋπολογισμού για το 2026
Γαλλία: Απορρίφθηκε σαρωτικά από την Εθνοσυνέλευση το σκέλος εσόδων του Προϋπολογισμού για το 2026
Μόλις ένας βουλευτής ψήφισε υπέρ, ενώ 404 καταψήφισαν και 84 επέλεξαν την αποχή - Το κείμενο του Προϋπολογισμού περνά πλέον στη Γερουσία στην αρχική του μορφή - Συνολικά, η Βουλή έχει περιθώριο ως τις 23 Δεκεμβρίου να το επανεξετάσει
Σε μαζική απόρριψη του σκέλους των εσόδων στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, προχώρησαν οι Γάλλοι βουλευτές, σε μια πρωτοφανή ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Μόλις ένας βουλευτής, ο Χάρολντ Χουάρτ του κόμματος Liot, ψήφισε υπέρ, ενώ 404 καταψήφισαν και 84 επέλεξαν την αποχή.
Η απόρριψη ήταν αναμενόμενη, ωστόσο προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στο κοινοβουλευτικό τοπίο. Η Εθνοσυνέλευση σταματά άμεσα τη συζήτηση και το κείμενο μεταφέρεται στη Γερουσία στην αρχική του μορφή, σαν οι περίπου 125 ώρες διαβουλεύσεων των τελευταίων εβδομάδων – αριθμός ρεκόρ για προϋπολογιστικό νομοσχέδιο από το 1958 – να μην είχαν υπάρξει. Συνολικά, η γαλλική βουλή έχει προθεσμία ως τις 23 Δεκεμβρίου να επανεξετάσει το κείμενο.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε προετοιμάσει το έδαφος για αυτή την αρνητική εξέλιξη, μειώνοντας τη σημασία της στις συζητήσεις με τους εταίρους του. Από τη Δευτέρα το βράδυ, οι εκπρόσωποι του «κοινού κορμού» είχαν ήδη ενημερώσει ότι δεν θα στηρίξουν τον προϋπολογισμό.
Το συγκεκριμένο τροπολογικό πακέτο εισήγαγε 26 δισ. ευρώ νέων φόρων, προκαλώντας άμεση ρήξη στον κεντρώο χώρο. Βάσει των συζητήσεων, ο προϋπολογισμός 2026 θα μπορούσε στα χαρτιά να μειώσει το έλλειμμα στο 4,1%. Ωστόσο, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι τρία μέτρα πιθανόν να αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στις διεθνείς φορολογικές συμβάσεις. Χωρίς αυτά, το έλλειμμα θα εκτοξευόταν στο 5,3%.
Παρά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, η θέση του πρωθυπουργού δεν φαίνεται – ακόμη τουλάχιστον – να απειλείται άμεσα. Κορυφαίες πηγές των Σοσιαλιστών εκτιμούν ότι η διαπραγμάτευση «κρατά έως το τέλος του έτους» και ελπίζουν σε ομαλή ψήφιση του προϋπολογισμού της κοινωνικής ασφάλισης ή, στη χειρότερη περίπτωση, σε προσφυγή της κυβέρνησης σε διατάγματα για να διασφαλιστεί η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων.
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, το ενδεχόμενο χρήσης «ειδικού νόμου», που θα παρέτεινε προσωρινά τον προϋπολογισμό του 2025 ώστε να αποφευχθεί δημοσιονομικό κενό, δεν φαίνεται να αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις. «Ο ειδικός νόμος δεν τερματίζει τον προϋπολογιστικό διάλογο, γιατί αποτελεί προσωρινή λύση για να αποφευχθεί ένα shutdown. Η συζήτηση θα συνεχιστεί. Αν δεν υπάρξει εμπλοκή, θα συνεχίσουμε. Αν υπάρξει, θα σταματήσουμε» σημειώνουν πηγές.
