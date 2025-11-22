Γαλλία: Απορρίφθηκε σαρωτικά από την Εθνοσυνέλευση το σκέλος εσόδων του Προϋπολογισμού για το 2026

Μόλις ένας βουλευτής ψήφισε υπέρ, ενώ 404 καταψήφισαν και 84 επέλεξαν την αποχή - Το κείμενο του Προϋπολογισμού περνά πλέον στη Γερουσία στην αρχική του μορφή - Συνολικά, η Βουλή έχει περιθώριο ως τις 23 Δεκεμβρίου να το επανεξετάσει