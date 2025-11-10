Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Γαλλία: Προς υιοθέτηση από τον Εθνοσυνέλευση ο προϋπολογισμός του 2026, αποφεύγεται νέα κρίση
Εγκρίθηκε το βράδυ του Σαββάτου το τμήμα που αφορά τα κρατικά έσοδα, με ψήφους 176 υπέρ, 161 κατά και 58 αποχές - Την Τετάρτη η συζήτηση για την αναστολή των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος
Προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 από την Εθνοσυνέλευση και την αποφυγή νέας κυβερνητικής κρίσης βαδίζει η Γαλλία, μετά την κοινοβουλευτική έγκριση, το βράδυ του Σαββάτου, του τμήματος που αφορά τα κρατικά έσοδα, με ψήφους 176 υπέρ, 161 κατά και 58 αποχές.
Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η στάση του Σοσιαλιστικού κόμματος, του οποίου οι βουλευτές τάχθηκαν υπέρ, ενώ κατά ψήφισαν κυρίως οι βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» της Μαρίν Λεπέν και του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.
Το επόμενο κρίσιμο κοινοβουλευτικό ραντεβού έχει κλειστεί για μεθαύριο, Τετάρτη, οπότε οι βουλευτές θα τοποθετηθούν επί της πρότασης του πρωθυπουργού Λεκορνί για αναστολή των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, την οποία έθεσαν ως όρο οι Γάλλοι σοσιαλιστές για την υπερψήφιση του τμήματος των κρατικών εσόδων του σχεδίου του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.
Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την επιστροφή του προέδρου της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στην εσωτερική πολιτική σκηνή, έπειτα από πενθήμερη περιοδεία σε χώρες της λατινικής Αμερικής. Ο Γάλλος πρόεδρος προήδρευσε σήμερα του υπουργικού συμβουλίου ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί στο Ελιζέ με τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
