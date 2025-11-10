Γαλλία: Προς υιοθέτηση από τον Εθνοσυνέλευση ο προϋπολογισμός του 2026, αποφεύγεται νέα κρίση

Προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του κρατικού προϋπολογισμού για τοαπό τηνκαι την αποφυγή νέας κυβερνητικής κρίσης βαδίζει η, μετά την κοινοβουλευτική έγκριση, το βράδυ του Σαββάτου, του τμήματος που αφορά τα κρατικά έσοδα, με ψήφους 176 υπέρ, 161 κατά και 58 αποχές.Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η στάση του, του οποίου οι βουλευτές τάχθηκαν υπέρ, ενώ κατά ψήφισαν κυρίως οι βουλευτές του ακροδεξιού κόμματοςτηςκαι του κόμματος της ριζοσπαστικήςτουΤο επόμενο κρίσιμο κοινοβουλευτικό ραντεβού έχει κλειστεί για μεθαύριο,, οπότε οι βουλευτές θα τοποθετηθούν επί της πρότασης του πρωθυπουργούγια αναστολή των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, την οποία έθεσαν ως όρο οι Γάλλοι σοσιαλιστές για την υπερψήφιση του τμήματος των κρατικών εσόδων του σχεδίου του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την επιστροφή του προέδρου της χώραςστην εσωτερική πολιτική σκηνή, έπειτα από πενθήμερη περιοδεία σε χώρες της λατινικής Αμερικής. Ο Γάλλος πρόεδρος προήδρευσε σήμερα του υπουργικού συμβουλίου ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί στομε τον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής