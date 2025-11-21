Η Europol προειδοποιεί: Εγκληματικές οργανώσεις στρατολογούν παιδιά μέσω video games μέχρι και για δολοφονίες - «Η μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή κοινωνία»

Τα οδηγούν να σκοτώνουν τα κατοικίδιά τους, τα αδέλφια τους, ενώ τα χρησιμοποιούν ακόμη και για κατασκοπεία - Τα απειλούν για να μην μιλήσουν