Νέος «πονοκέφαλος» για το BBC - Βιβλίο κάνει λόγο για συγκάλυψη εξαπάτησης της Πριγκίπισσας Νταϊάνας

Συγκεκριμένα, μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας Τσαρλς Σπένσερ προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη, η οποία είχε θεωρηθεί τότε μια μεγάλη επιτυχία για το δίκτυο και τον δημοσιογράφο του Μάρτιν Μπασίρ.





WHO REMEMBERS PRINCES DIANA'S INFAMOUS INTERVIEW WITH MARTIN BASHIR?

"A CAMPAIGN WAS BEEN WAGED AGAINST ME"



Despite how Bashir ascertained this Interview one can see the parallels between Diana and her son Harry and his wife Meghan. #HarryandMeghan

The power structure in this… pic.twitter.com/X8RDZTolBE — Jamaica Live (@JamaicaLivenews) February 28, 2024

Ο Γουέμπ υποστηρίζει ότι το BBC, που βρίσκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα για το παραπλανητικό μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, γνώριζε πως αυτή η συνέντευξη είχε παραχωρηθεί χάρη σε ψέματα, αποκαλύπτοντας «το εύρος της εξαπάτησης της πριγκίπισσας και της συγκάλυψης που ακολούθησε»





'Did we listen well enough when we heard Prince William say that?'



Author of Dianarama Andy Webb, explains why he wrote the book and questions whether the infamous Panorama interview changed the course of Princess Diana's life. pic.twitter.com/Je0QYf2k2i — GB News (@GBNEWS) November 20, 2025





«Φοβόταν για τη ζωή της»



Αυτά τα πλαστά έγγραφα έκαναν την πριγκίπισσα να πιστεύει ότι μέλη του περιβάλλοντός της την κατασκόπευαν και ότι εργάζονταν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα εκείνη να φοβάται για τη ζωή της, λέει ο Γουέμπ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός της Νταϊάνα διακρίνει μία σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς της πριγκίπισσας μετά τη συνέντευξη και του θανάτου της στο Παρίσι, έπειτα από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα.



Μετά τη συνέντευξη αυτήν, «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα», δήλωσε ο Άντι Γουέμπ σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό».



Στο βιβλίο του, ο Άντι Γουέμπ λέει πως ορισμένοι άνθρωποι στο BBC γνώριζαν, τέσσερις μήνες μετά τη συνέντευξη, πως ο Μπασίρ είχε παραποιήσει έγγραφα, τα είχε παρουσιάσει στον Τσαρλς Σπένσερ και είχε πει ψέματα για το θέμα. Όμως, δεν ενημέρωσαν την Νταϊάνα και η υπόθεση παράμεινε «στο σκοτάδι» για περισσότερα από 20 χρόνια.Αυτά τα πλαστά έγγραφα έκαναν την πριγκίπισσα να πιστεύει ότι μέλη του περιβάλλοντός της την κατασκόπευαν και ότι εργάζονταν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα εκείνη να φοβάται για τη ζωή της, λέει ο Γουέμπ.Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός της Νταϊάνα διακρίνει μία σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς της πριγκίπισσας μετά τη συνέντευξη και του θανάτου της στο Παρίσι, έπειτα από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα.Μετά τη συνέντευξη αυτήν, «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα», δήλωσε ο Άντι Γουέμπ σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό».