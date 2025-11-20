Νέος «πονοκέφαλος» για το BBC - Βιβλίο κάνει λόγο για συγκάλυψη εξαπάτησης της Πριγκίπισσας Νταϊάνας
ΚΟΣΜΟΣ
Πριγκίπισσα Νταϊάνα BBC

Το βρετανικό δίκτυο φέρεται να αποσιώπησε την παραποίηση εγγράφων, που έκαναν την Νταϊάνα να δώσει την περίφημη συνέντευξη το 1995

Βιβλίο με τίτλο «Dianarama: The Betrayal of Princess Diana», που κυκλοφόρησε σήμερα και έχει γράψει ο Άντι Γουέμπ, ένας πρώην δημοσιογράφος του BBC, λέει πως η Πριγκίπισσα Νταϊάνα εξαπατήθηκε για να δώσει το 1995 την περίφημη συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο, που, αν και το γνώριζε, το συγκάλυπτε για 20 χρόνια. 

Συγκεκριμένα, μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας Τσαρλς Σπένσερ προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη, η οποία είχε θεωρηθεί τότε μια μεγάλη επιτυχία για το δίκτυο και τον δημοσιογράφο του Μάρτιν Μπασίρ.

 Ο Γουέμπ υποστηρίζει ότι το BBC, που βρίσκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα για το παραπλανητικό μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, γνώριζε πως αυτή η συνέντευξη είχε παραχωρηθεί χάρη σε ψέματα, αποκαλύπτοντας «το εύρος της εξαπάτησης της πριγκίπισσας και της συγκάλυψης που ακολούθησε»
Στο βιβλίο του, ο Άντι Γουέμπ λέει πως ορισμένοι άνθρωποι στο BBC γνώριζαν, τέσσερις μήνες μετά τη συνέντευξη, πως ο Μπασίρ είχε παραποιήσει έγγραφα, τα είχε παρουσιάσει στον Τσαρλς Σπένσερ και είχε πει ψέματα για το θέμα. Όμως, δεν ενημέρωσαν την Νταϊάνα και η υπόθεση παράμεινε «στο σκοτάδι» για περισσότερα από 20 χρόνια.

«Φοβόταν για τη ζωή της»

Αυτά τα πλαστά έγγραφα έκαναν την πριγκίπισσα να πιστεύει ότι μέλη του περιβάλλοντός της την κατασκόπευαν και ότι εργάζονταν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα εκείνη να φοβάται για τη ζωή της, λέει ο Γουέμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός της Νταϊάνα διακρίνει μία σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς της πριγκίπισσας μετά τη συνέντευξη και του θανάτου της στο Παρίσι, έπειτα από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα.

Μετά τη συνέντευξη αυτήν, «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα», δήλωσε ο Άντι Γουέμπ σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό».

