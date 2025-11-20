Νέος «πονοκέφαλος» για το BBC - Βιβλίο κάνει λόγο για συγκάλυψη εξαπάτησης της Πριγκίπισσας Νταϊάνας
Νέος «πονοκέφαλος» για το BBC - Βιβλίο κάνει λόγο για συγκάλυψη εξαπάτησης της Πριγκίπισσας Νταϊάνας
Το βρετανικό δίκτυο φέρεται να αποσιώπησε την παραποίηση εγγράφων, που έκαναν την Νταϊάνα να δώσει την περίφημη συνέντευξη το 1995
Βιβλίο με τίτλο «Dianarama: The Betrayal of Princess Diana», που κυκλοφόρησε σήμερα και έχει γράψει ο Άντι Γουέμπ, ένας πρώην δημοσιογράφος του BBC, λέει πως η Πριγκίπισσα Νταϊάνα εξαπατήθηκε για να δώσει το 1995 την περίφημη συνέντευξη στο βρετανικό δίκτυο, που, αν και το γνώριζε, το συγκάλυπτε για 20 χρόνια.
Συγκεκριμένα, μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας Τσαρλς Σπένσερ προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη, η οποία είχε θεωρηθεί τότε μια μεγάλη επιτυχία για το δίκτυο και τον δημοσιογράφο του Μάρτιν Μπασίρ.
«Φοβόταν για τη ζωή της»
Αυτά τα πλαστά έγγραφα έκαναν την πριγκίπισσα να πιστεύει ότι μέλη του περιβάλλοντός της την κατασκόπευαν και ότι εργάζονταν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα εκείνη να φοβάται για τη ζωή της, λέει ο Γουέμπ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός της Νταϊάνα διακρίνει μία σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς της πριγκίπισσας μετά τη συνέντευξη και του θανάτου της στο Παρίσι, έπειτα από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
Μετά τη συνέντευξη αυτήν, «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα», δήλωσε ο Άντι Γουέμπ σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό».
Συγκεκριμένα, μια ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το BBC επιβεβαίωσε το 2021 πως πλαστά έγγραφα είχαν παρουσιαστεί στον αδελφό της πριγκίπισσας Τσαρλς Σπένσερ προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει αυτήν τη συνέντευξη, η οποία είχε θεωρηθεί τότε μια μεγάλη επιτυχία για το δίκτυο και τον δημοσιογράφο του Μάρτιν Μπασίρ.
Ο Γουέμπ υποστηρίζει ότι το BBC, που βρίσκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα για το παραπλανητικό μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, γνώριζε πως αυτή η συνέντευξη είχε παραχωρηθεί χάρη σε ψέματα, αποκαλύπτοντας «το εύρος της εξαπάτησης της πριγκίπισσας και της συγκάλυψης που ακολούθησε»
WHO REMEMBERS PRINCES DIANA'S INFAMOUS INTERVIEW WITH MARTIN BASHIR?— Jamaica Live (@JamaicaLivenews) February 28, 2024
"A CAMPAIGN WAS BEEN WAGED AGAINST ME"
Despite how Bashir ascertained this Interview one can see the parallels between Diana and her son Harry and his wife Meghan. #HarryandMeghan
The power structure in this… pic.twitter.com/X8RDZTolBE
Στο βιβλίο του, ο Άντι Γουέμπ λέει πως ορισμένοι άνθρωποι στο BBC γνώριζαν, τέσσερις μήνες μετά τη συνέντευξη, πως ο Μπασίρ είχε παραποιήσει έγγραφα, τα είχε παρουσιάσει στον Τσαρλς Σπένσερ και είχε πει ψέματα για το θέμα. Όμως, δεν ενημέρωσαν την Νταϊάνα και η υπόθεση παράμεινε «στο σκοτάδι» για περισσότερα από 20 χρόνια.
'Did we listen well enough when we heard Prince William say that?'— GB News (@GBNEWS) November 20, 2025
Author of Dianarama Andy Webb, explains why he wrote the book and questions whether the infamous Panorama interview changed the course of Princess Diana's life. pic.twitter.com/Je0QYf2k2i
«Φοβόταν για τη ζωή της»
Αυτά τα πλαστά έγγραφα έκαναν την πριγκίπισσα να πιστεύει ότι μέλη του περιβάλλοντός της την κατασκόπευαν και ότι εργάζονταν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα εκείνη να φοβάται για τη ζωή της, λέει ο Γουέμπ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός της Νταϊάνα διακρίνει μία σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς της πριγκίπισσας μετά τη συνέντευξη και του θανάτου της στο Παρίσι, έπειτα από δύο χρόνια, σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
Μετά τη συνέντευξη αυτήν, «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα», δήλωσε ο Άντι Γουέμπ σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV. «Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό».
Ειδήσεις σήμερα
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα