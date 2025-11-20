Έκρηξη σε εργοστάσιο πετρελαίου στη Βενεζουέλα - Δείτε βίντεο
Έκρηξη σε εργοστάσιο πετρελαίου στη Βενεζουέλα - Δείτε βίντεο

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για τα αίτια της έκρηξης

Έκρηξη σε εργοστάσιο πετρελαίου στη Βενεζουέλα - Δείτε βίντεο
Μία μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη (19/11) στο εργοστάσιο επεξεργασίας αργού πετρελαίου Petrosedeno της Βενεζουέλας, στην πολιτεία Anzoátegui.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί βασικό μέρος του δικτύου επεξεργασίας βαρέος αργού πετρελαίου της χώρας.

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, ενώ τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού εμφανίστηκαν στον ουρανό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου απομακρύνθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για τα αίτια της έκρηξης.

Οι ομάδες διάσωσης παραμένουν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών.

