Έκρηξη σε εργοστάσιο πετρελαίου στη Βενεζουέλα - Δείτε βίντεο
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για τα αίτια της έκρηξης
Μία μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη (19/11) στο εργοστάσιο επεξεργασίας αργού πετρελαίου Petrosedeno της Βενεζουέλας, στην πολιτεία Anzoátegui.
Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, ενώ τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού εμφανίστηκαν στον ουρανό.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου απομακρύνθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για τα αίτια της έκρηξης.
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί βασικό μέρος του δικτύου επεξεργασίας βαρέος αργού πετρελαίου της χώρας.
A powerful explosion and fire occurred on Wednesday at the Venezuelan crude oil processing plant Petrosedeno in the state of Anzoátegui— Sprinter Press (@SprinterPress) November 20, 2025
The explosion was heard near the plant's distillation column, and the flames possibly spread to a nearby oil processing plant.
Ambulances were… pic.twitter.com/rkFEIoOUxz
Οι ομάδες διάσωσης παραμένουν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών.
🇻🇪🚨 An explosion at the Petrocedeno oil upgrading plant in Venezuela’s Anzoategui region has caused a massive fire at the facility.#Trump #USA #Venezuela #Blast #Colombia pic.twitter.com/OeytXHlHQR— TheWarPolitics (@TheWarPolitics0) November 20, 2025
