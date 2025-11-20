Γερμανία: Ακυρώθηκε η δημοπρασία αντικειμένων από το Ολοκαύτωμα μετά από αντιδράσεις

Ο ιστορικός Βίλφριντ Μπέερ, ο οποίος εργάζεται επίσης σε οίκο δημοπρασιών, επεσήμανε ότι οι πωλήσεις τέτοιων τεκμηρίων είναι συνηθισμένες στις ΗΠΑ, όπου πολλοί συλλέκτες έχουν οικογενειακό υπόβαθρο σχετικό με το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, ο διευθυντής του Μνημείου Νόενγκαμε, Όλιβερ φον Βρόχεμ, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους υλικό πρέπει να βρίσκεται αποκλειστικά σε αρχεία και ότι η εμπορική διάθεσή του, αν και δεν είναι παράνομη, είναι «εξαιρετικά ανήθικη».Η συζήτηση δεν είναι νέα: ο ίδιος οίκος δημοπρασιών είχε πραγματοποιήσει παρόμοια αμφιλεγόμενη δημοπρασία το 2019, χωρίς ωστόσο τότε να προκαλέσει ιδιαίτερες αντιδράσεις. Και το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στη Γερμανία καθώς και σε διεθνές επίπεδο, ανάλογες δημοπρασίες έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις.Παρά την ακύρωση της δημοπρασίας τελικά την περασμένη Κυριακή, στο Νόις συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές με σύνθημα «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι αντικείμενο δημοπρασίας».Πηγές: Spiegel, tagesschau, taz