«Πού είναι η Μέλοντι;»: Επί 35 μέρες, η Αμερική ψάχνει ένα 9χρονο κορίτσι - Η μητέρα της ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε, αλλά δεν μιλάει στις Αρχές

Η Μέλοντι Μπάζαρντ

Γιατί δεν έχει συλληφθεί;

Κλείσιμο

Πώς εξαφανίστηκε η Μέλοντι;

Η εννιάχρονηαγνοείται για περισσότερο από έναν μήνα. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν, στο οποίο και οι δύο φορούσαν περούκες για να αποφύγουν την αναγνώριση. Από εκείνη τη στιγμή, η Μέλοντι δεν έχει δώσει σημεία ζωής.Η μητέρα της, Άσλι Μπάζαρντ, επέστρεψε στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια χωρίς το παιδί.όπωςανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.Το FBI έχει πλέον αναλάβει τις έρευνες. Η υπόθεση έχει συγκεντρώσει το εθνικό ενδιαφέρον, πολύ πέρα από τα όρια της νότιας Καλιφόρνιας -και πλέον και των ΗΠΑ - καθώς υπάρχουνμε εμπλοκή της μητέρας.Παρ' όλα αυτά, η Άσλι Μπάζαρντ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα που να σχετίζεται με την εξαφάνιση της κόρης της, ούτε έχει συλληφθεί…«Δεν είναι τόσο απλό όσο ένα παιδί που λείπει και μια μητέρα που δεν μιλάει» σημειώνουν ειδικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση. «Πρέπει να εξετάσουμε τις πραγματικές συνθήκες που θα απέδιδαν νομική ευθύνη στη μητέρα».«Σε κάθε υπόθεση χρειάζεται εύλογη αιτία» υπογραμμίζουν. «Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι διαπράχθηκε έγκλημα και ότι το διέπραξε το άτομο που θα συλληφθεί;». Οι Aρχές, με τη στήριξη του FBI, έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία από. Ωστόσο, είναι σαφές πως έχουν στα χέρια τους περισσότερα δεδομένα, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη.«Περιμένουν τα στοιχεία που θα δείξουν αν πρέπει η μητέρα να βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες για την εξαφάνιση της Μέλοντι. «Εδώ υπάρχει μυστήριο. Κάτι δεν πάει καλά -οι περούκες, το ταξίδι, η συμπεριφορά. Όλα δείχνουν ανησυχητικά, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί» σημειώνουν οι αμερικανικές ομοσπονδιακέςΗ έρευνα ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, όταν σχολική σύμβουλος κατήγγειλε ότι η Μέλοντι απουσίαζε για μεγάλο διάστημα.Οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι, χωρίς αποτέλεσμα. Η μητέρα, σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη.Το επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται στο ταξίδι 1.000 μιλίων από την Καλιφόρνια στη Νεμπράσκα. Στις 7 Οκτωβρίου, η Άσλι Μπάζαρντ ξεκίνησε με τη Μέλοντι, οδηγώντας ένα λευκό νοικιασμένο Chevrolet Malibu του 2024. Στις 10 Οκτωβρίου επέστρεψε μόνη της.