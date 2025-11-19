«Πού είναι η Μέλοντι;»: Επί 35 μέρες, η Αμερική ψάχνει ένα 9χρονο κορίτσι - Η μητέρα της ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε, αλλά δεν μιλάει στις Αρχές
Μάνα και κόρη έφυγαν για ταξίδι, όμως γύρισε μόνο η μία - Βίντεο από κάμερες ασφαλείας από τη διαδρομή τους προς τη Νεμπράσκα τις καταγράφουν με περούκες, σε μια προσπάθεια να μην τις αναγνωρίσουν - Γιατί δεν έχει συλληφθεί η μητέρα
Η εννιάχρονη Μέλοντι Μπάζαρντ αγνοείται για περισσότερο από έναν μήνα. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν σε ένα ταξίδι με αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα της, στο οποίο και οι δύο φορούσαν περούκες για να αποφύγουν την αναγνώριση. Από εκείνη τη στιγμή, η Μέλοντι δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Η μητέρα της, Άσλι Μπάζαρντ, επέστρεψε στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια χωρίς το παιδί. Δεν δήλωσε την εξαφάνιση. Δεν συνεργάζεται με τις Aρχές, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.
Το FBI έχει πλέον αναλάβει τις έρευνες. Η υπόθεση έχει συγκεντρώσει το εθνικό ενδιαφέρον, πολύ πέρα από τα όρια της νότιας Καλιφόρνιας -και πλέον και των ΗΠΑ - καθώς υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της Μέλοντι με εμπλοκή της μητέρας.
Παρ' όλα αυτά, η Άσλι Μπάζαρντ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα που να σχετίζεται με την εξαφάνιση της κόρης της, ούτε έχει συλληφθεί…
Γιατί δεν έχει συλληφθεί;
«Δεν είναι τόσο απλό όσο ένα παιδί που λείπει και μια μητέρα που δεν μιλάει» σημειώνουν ειδικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση. «Πρέπει να εξετάσουμε τις πραγματικές συνθήκες που θα απέδιδαν νομική ευθύνη στη μητέρα».
«Σε κάθε υπόθεση χρειάζεται εύλογη αιτία» υπογραμμίζουν. «Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι διαπράχθηκε έγκλημα και ότι το διέπραξε το άτομο που θα συλληφθεί;». Οι Aρχές, με τη στήριξη του FBI, έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία από το «κρίσιμο» χρονικό διάστημα του ταξιδιού, από 7 έως 10 Οκτωβρίου. Ωστόσο, είναι σαφές πως έχουν στα χέρια τους περισσότερα δεδομένα, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη.
«Περιμένουν τα στοιχεία που θα δείξουν αν πρέπει η μητέρα να βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες για την εξαφάνιση της Μέλοντι. «Εδώ υπάρχει μυστήριο. Κάτι δεν πάει καλά -οι περούκες, το ταξίδι, η συμπεριφορά. Όλα δείχνουν ανησυχητικά, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί» σημειώνουν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές Αρχές.
Πώς εξαφανίστηκε η Μέλοντι;
Η έρευνα ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, όταν σχολική σύμβουλος κατήγγειλε ότι η Μέλοντι απουσίαζε για μεγάλο διάστημα.
Οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι, χωρίς αποτέλεσμα. Η μητέρα δεν μπορούσε να δώσει «λογική» εξήγηση για το πού βρίσκεται η κόρη της και παρέμενε «αντιδραστική», σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη.
Το επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται στο ταξίδι 1.000 μιλίων από την Καλιφόρνια στη Νεμπράσκα. Στις 7 Οκτωβρίου, η Άσλι Μπάζαρντ ξεκίνησε με τη Μέλοντι, οδηγώντας ένα λευκό νοικιασμένο Chevrolet Malibu του 2024. Στις 10 Οκτωβρίου επέστρεψε μόνη της.
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν μάνα και κόρη με περούκες. Κάποια στιγμή αλλάχτηκε η πινακίδα του οχήματος - πιθανώς για να αποφύγουν την ταυτοποίηση. Οι Αρχές πιστεύουν ότι η Άσλι άλλαζε περούκες καθ’ όλη τη διαδρομή, επιλέγοντας μάλιστα μία παρόμοια με εκείνη της Μέλοντι. Μια συνειδητή προσπάθεια, όπως λένε, «να αποφύγει την αναγνώριση».
Στις 7 Νοεμβρίου, η Άσλι Μπάζαρντ συνελήφθη για κακούργημα, σχετικό με την παράνομη κράτηση ενός ενήλικου άνδρα. Φέρεται να τον απείλησε με κόφτη και «να τον εμπόδισε να φύγει». Ο άνδρας είχε δηλώσει (πριν κατεβάσει την ανάρτησή του) ότι πήγε στο σπίτι της για να βοηθήσει στην αναζήτηση της Μέλοντι. Η Άσλι «ταράχτηκε» μόλις μοιράστηκε με το συγκεκριμένο άτομο πληροφορίες που «φάνηκε να μετανιώνει».
Η οικογένεια της Μέλοντι επιβεβαίωσε ότι είχε χαθεί η επαφή με τη μητέρα τα τελευταία χρόνια. Ο πατέρας της Μέλοντι σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή όταν το κορίτσι ήταν μόλις έξι μηνών.
Τα επόμενα βήματα της έρευνας
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι Αρχές θα συνεχίσουν να ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό το ταξίδι -αναζητώντας υλικό από κάμερες, μάρτυρες, ψηφιακά ίχνη, φυσικά ευρήματα.
Όσο για την άρνηση της μητέρας να μιλήσει, οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι: η Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ της δίνει το απόλυτο δικαίωμα στη σιωπή. Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση να μιλήσεις, όσο άσχημα κι αν φαίνονται τα πράγματα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύνταγμα, ακόμη κι αν πρόκειται για το ίδιο σου το παιδί...
Άλλες υποθέσεις που δείχνουν πώς μπορεί να εξελιχθεί η υπόθεση
Σε δύο γνωστές υποθέσεις εξαφάνισης παιδιών, οι γονείς είχαν αρχικά κατηγορηθεί για μικρότερα αδικήματα, αλλά οι Αρχές συνέχιζαν να συγκεντρώνουν στοιχεία. Η Κέισι Άντονι στη Φλόριντα κατηγορήθηκε αρχικά για παρακώλυση και ψευδείς δηλώσεις. Μήνες αργότερα κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, αφού βρέθηκε το πτώμα της κόρης της.
Η Λόρι Βάλοου Ντέιμπελ στη Γιούτα συνελήφθη για εγκατάλειψη ανηλίκων. Όταν βρέθηκαν τα σώματα των παιδιών της, η ίδια και ο σύζυγός της κατηγορήθηκαν για δολοφονία.