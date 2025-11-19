Ο Νετανιάχου επισκέφτηκε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία: Προσδίδουμε τεράστια σημασία στην προστασία των συνόρων μας

Το Ισραήλ προσδίδει «τεράστια σημασία» στη στρατιωτική του παρουσία στην ουδέτερη ζώνη στη Συρία, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτή τη ζώνη, η οποία υποτίθεται ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένη και τελεί υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ.
«Προσδίδουμε τεράστια σημασία στην ικανότητά μας, τόσο την αμυντική όσο και την επιθετική εδώ, στην προστασία των Δρούζων συμμάχων μας και κυρίως στην προστασία του κράτους του Ισραήλ και του βορείου συνόρου του», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.
Μετά την πτώση του Σύρου ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ ανέπτυξε στρατεύματαστην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο υψίπεδο του Γκολάν, πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ της πλευράς αυτού του συριακού εδάφους η οποία προσαρτήθηκε μονομερώς στο Ισραήλ το 1981 και της υπόλοιπης Συρίας.
«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε σήμερα (σήμερα) την ουδέτερη ζώνη στη Συρία, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ, τον επικεφαλής της Σιν Μπετ (υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας) Νταβίντ Ζίνι, μεταξύ άλλων», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.
Σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της καταγγέλλει η Συρία
Από την πλευρά της, η Συρία καταδίκασε σήμερα ως «παραβίαση» της κυριαρχίας της την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον νότο της χώρας, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.
Η Συρία «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας μια «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Για τον ΓΓ του ΟΗΕ, η επίσκεψη του Νετανιάχου στη Συρία είναι «ανησυχητική»
Η σημερινή επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία είναι "αν μη τι άλλο ανησυχητική", δήλωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
"Αυτή η πολύ δημόσια επίσκεψη είναι αν μη τι άλλο ανησυχητική. Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974" η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ουδέτερης ζώνης, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.