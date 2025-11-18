Κύπρος: O Μάκης Κεραυνός αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα προεδρεύοντα του Eurogroup, μετά την παραίτηση Ντόναχιου
O Ντόναχιου, υπέβαλλε την παραίτησή του, καθώς θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή Γνώσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας

Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Eurogroup και του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, υπέβαλλε σήμερα ο Πασκάλ Ντόναχιου.

Σύμφωνα με τις μεθόδους εργασίας του, το Eurogroup θα επιλέξει νέο πρόεδρο το συντομότερο δυνατό και εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός, θα εκτελεί προσωρινά χρέη προεδρεύοντα.

Ο Πασκάλ Ντόναχιου, με σημερινή δήλωσή του εξηγεί ότι υπέβαλλε την παραίτησή του, καθώς θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή Γνώσης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Η ευκαιρία να υπηρετήσω ως Πρόεδρος του Eurogroup ήταν μια από τις μεγαλύτερες τιμές μου, κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη δημόσια ζωή. Συνεργαζόμενοι με συναδέλφους στο Eurogroup, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας Covid, των επιπτώσεων του αυξανόμενου πληθωρισμού λόγω του αδικαιολόγητου πολέμου κατά του λαού της Ουκρανίας και των συνεπειών για την Ευρώπη ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου. Ενισχύσαμε το ευρώ χάρη στη συνεργασία, τη συνεργασία και την προθυμία μας να συνεργαστούμε. Αυτό συμβαίνει επειδή το νόμισμά μας είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό οικονομικό έργο, είναι μια επίδειξη των κοινών μας αξιών.

Πιστεύω ότι έχουμε προωθήσει το ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών, της διεύρυνσης, ώστε να συμπεριληφθούν η Κροατία και η Βουλγαρία, και του έργου μας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το Ψηφιακό Ευρώ και την Τραπεζική Ένωση», δήλωσε ο Π. Ντόναχιου.

