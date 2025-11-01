Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Κέιτι Πέρι: Η πρώτη δημόσια εξομολόγηση της σχέσης της με τον Τζάστιν Τριντό - «Είμαι με κάποιον άλλο τώρα»
Δείτε το βίντεο από όσα συνέβησαν στη συναυλία στην Πράγα
Στην πρώτη δημόσια εξομολόγηση της σχέσης της με τον Τζάστιν Τριντό προχώρησε με έμμεσο τρόπο η Κέιτι Πέρι κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Πράγα όταν ένας από τους θεατές της έκανε πρόταση γάμου.
«Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με κάνει να τον παντρευτώ και έχει ένα δαχτυλίδι στο χέρι του», ακούγεται να λέει η Πέρι σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.
«Όχι! Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού» πρόσθεσε η τραγουδίστρια αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.
Είχε προηγηθεί η δημόσια εμφάνισή τους στο Παρίσι για τα 41α γενέθλια της Κέιτι Πέρι ενώ πριν από λίγες ημέρες πηγή είπε στην Page Six ότι ο Τριντό είναι «στον έβδομο ουρανό» για τη σχέση αυτή.
«Είναι τρελός για αυτήν και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα. Συμφωνούν σε όλα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των παιδιών και της γαλλικής κουζίνας» είπε χαρακτηριστικά η πηγή στην αμερικανική εφημερίδα.
