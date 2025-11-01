Κέιτι Πέρι: Η πρώτη δημόσια εξομολόγηση της σχέσης της με τον Τζάστιν Τριντό - «Είμαι με κάποιον άλλο τώρα»
GALA
Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό

Κέιτι Πέρι: Η πρώτη δημόσια εξομολόγηση της σχέσης της με τον Τζάστιν Τριντό - «Είμαι με κάποιον άλλο τώρα»

Δείτε το βίντεο από όσα συνέβησαν στη συναυλία στην Πράγα

Κέιτι Πέρι: Η πρώτη δημόσια εξομολόγηση της σχέσης της με τον Τζάστιν Τριντό - «Είμαι με κάποιον άλλο τώρα»
Στην πρώτη δημόσια εξομολόγηση της σχέσης της με τον Τζάστιν Τριντό προχώρησε με έμμεσο τρόπο η Κέιτι Πέρι κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Πράγα όταν ένας από τους θεατές της έκανε πρόταση γάμου.

«Αυτός ο τύπος προσπαθεί να με κάνει να τον παντρευτώ και έχει ένα δαχτυλίδι στο χέρι του», ακούγεται να λέει η Πέρι σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

«Όχι! Βγαίνω με κάποιον άλλο, για όνομα του Θεού» πρόσθεσε η τραγουδίστρια αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.

@cookie.grafie

i can‘t with this woman 😂😂😂 @Katy Perry #katyperry #lifetimestour #prague #concert #katycats

♬ Silencio Blanco Es Asesinato Piano-JP - Thirst Follow


Είχε προηγηθεί η δημόσια εμφάνισή τους στο Παρίσι για τα 41α γενέθλια της Κέιτι Πέρι ενώ πριν από λίγες ημέρες πηγή είπε στην Page Six ότι ο Τριντό είναι «στον έβδομο ουρανό» για τη σχέση αυτή.

«Είναι τρελός για αυτήν και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα. Συμφωνούν σε όλα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των παιδιών και της γαλλικής κουζίνας» είπε χαρακτηριστικά η πηγή στην αμερικανική εφημερίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βεντέτα στα Βορίζια με 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, φόβοι για πόλεμο οικογενειών στα νοσοκομεία - Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα

«Γίνεται πόλεμος» - Κάτοικος στα Βορίζια μαθαίνει on air τον θάνατο συγχωριανού της και σοκάρεται, δείτε το βίντεο

Η απελευθέρωση του Αγίου Όρους, οι ρωσικές αξιώσεις και η οριστική απόδοση της Αθωνικής Πολιτείας στην Ελλάδα το 1923

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης