Ερντογάν για Κυπριακό: Μόνη λύση για το νησί τα δύο κράτη
Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά να δείξει «εποικοδομητική διάθεση» όπως η τουρκοκυπριακή
Στο Κυπριακό, για άλλη μια φορά τις τελευταίες ημέρες, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, επιμένοντας στη «λύση των δύο κράτων».
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το απόγευμα της Δευτέρας, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η λύση του Κυπριακού περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών.
Ζήτησε δε από την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδείξει το ίδιο πνεύμα με την τουρκοκυπριακή πλευρά.
«Αν και η ελληνοκυπριακή πλευρά δείξει την εποικοδομητική διάθεση που δείχνουν οι Τουρκοκύπριοι, τότε στο νησί μπορεί να βρεθεί μια δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην ισότητα μέσα από την κυριαρχία και σε ισότιμο διεθνές καθεστώς», επισήμανε.
