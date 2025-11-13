Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ερντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι εκείνη των δύο κρατών
Ερντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι εκείνη των δύο κρατών
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως η βασική αιτία για το ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι η άρνηση, από την ελληνοκυπριακή πλευρά, «να αποδεχθεί το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Άγκυρα την Πέμπτη, υποστήριξε ότι η πιο ρεαλιστική λύση για το Κυπριακό είναι η αποδοχή της παρουσίας δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί.
Ο Τούρκος πρόεδρος συμπλήρωσε πως, κατά την άποψη της Άγκυρας, η βασική αιτία για το ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι η άρνηση, από την ελληνοκυπριακή πλευρά, «να αποδεχθεί το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων».
«Η Τουρκία, όπως και στο παρελθόν, παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας σε όλες τις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος» δήλωσε από την πλευρά του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.
Ο Ερχιουρμάν πρόσθεσε επίσης ότι «οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στην Κύπρο» και τόνισε πως αυτό το καθεστώς «δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, διαπραγμάτευση ή συμβιβασμό».
Ο Τούρκος πρόεδρος συμπλήρωσε πως, κατά την άποψη της Άγκυρας, η βασική αιτία για το ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι η άρνηση, από την ελληνοκυπριακή πλευρά, «να αποδεχθεί το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων».
«Η Τουρκία, όπως και στο παρελθόν, παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας σε όλες τις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος» δήλωσε από την πλευρά του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.
Ο Ερχιουρμάν πρόσθεσε επίσης ότι «οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν έναν από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στην Κύπρο» και τόνισε πως αυτό το καθεστώς «δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, διαπραγμάτευση ή συμβιβασμό».
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα