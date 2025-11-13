Ερντογάν: Η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι εκείνη των δύο κρατών

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως η βασική αιτία για το ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο είναι η άρνηση, από την ελληνοκυπριακή πλευρά, «να αποδεχθεί το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων»