Πληροφορίες για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, λίγο μετά την έναρξη του νέου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ
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Πληροφορίες για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, λίγο μετά την έναρξη του νέου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ

Η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι σημειώθηκε νέα έκρηξη στην πόλη Αχβάζ, στο νότιο Ιράν, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο

Πληροφορίες για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, λίγο μετά την έναρξη του νέου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ
Η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι σημειώθηκε νέα έκρηξη στην πόλη Αχβάζ, στο νότιο Ιράν, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο.

Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν μετά από προηγούμενες αναφορές για εκρήξεις στην πόλη Αντιμεσκ, οι οποίες, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οφείλονταν σε «ελεγχόμενες εκρήξεις» και όχι σε εχθρική επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά σε Αχβάζ και Κεσμ, ούτε έχει αποσαφηνιστεί εάν συνδέονται άμεσα με τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Λίγο νωρίτερα, η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) είχε ανακοινώσει την έναρξη του νέου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, γνωστοποιώντας ότι στην περιοχή επιχειρούν 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη.

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