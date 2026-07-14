Πληροφορίες για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, λίγο μετά την έναρξη του νέου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ
Πληροφορίες για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, λίγο μετά την έναρξη του νέου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ
Η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι σημειώθηκε νέα έκρηξη στην πόλη Αχβάζ, στο νότιο Ιράν, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο
Η κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι σημειώθηκε νέα έκρηξη στην πόλη Αχβάζ, στο νότιο Ιράν, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο.
Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν μετά από προηγούμενες αναφορές για εκρήξεις στην πόλη Αντιμεσκ, οι οποίες, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οφείλονταν σε «ελεγχόμενες εκρήξεις» και όχι σε εχθρική επίθεση.
Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν μετά από προηγούμενες αναφορές για εκρήξεις στην πόλη Αντιμεσκ, οι οποίες, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οφείλονταν σε «ελεγχόμενες εκρήξεις» και όχι σε εχθρική επίθεση.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά σε Αχβάζ και Κεσμ, ούτε έχει αποσαφηνιστεί εάν συνδέονται άμεσα με τις αμερικανικές επιχειρήσεις.
BREAKING: Iran’s state broadcaster IRIB is reporting that another explosion was reported in the city of Ahvaz, in southern Iran, and several explosions were heard on Qeshm Island.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 14, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/zJbTvMqj8F pic.twitter.com/41NDdxHPBv
Λίγο νωρίτερα, η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) είχε ανακοινώσει την έναρξη του νέου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, γνωστοποιώντας ότι στην περιοχή επιχειρούν 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη.
U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026
There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo
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