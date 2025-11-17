Τραγωδία στη Σαουδική Αραβία – 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών
ΚΟΣΜΟΣ
Σαουδική Αραβία Δυστύχημα Λεωφορείο

Τραγωδία στη Σαουδική Αραβία – 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών

Το όχημά τους συγκρούστηκε με βυτίο και αμέσως πήρε φωτιά – Ξεκληρίστηκε οικογένεια με 18 μέλη

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι, σχεδόν όλοι Ινδοί προσκυνητές, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε δυστύχημα με λεωφορείο κοντά στην ιερή πόλη Μεδίνα, ένα από τα πιο πολύνεκρα εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία.

Μεγάλος αριθμός των θυμάτων, που ήταν γυναίκες και παιδιά, καταγόταν από το Χαϊντεραμπάντ, στο κέντρο της Ινδίας.

Ινδοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πάνω στο λεωφορείο βρίσκονταν 46 άνθρωποι και από αυτούς μόνο ένας επέζησε.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση πολυμελούς οικογένειας προσκυνητών που ξεκληρίστηκε, καθώς 18 από τα μέλη της, εκ των οποίων εννέα παιδιά, είναι μεταξύ των θυμάτων.

Μέσα ενημέρωσης στην Ινδία αναφέρουν ότι το λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτίο γύρω στις 01:30 της Δευτέρας και αμέσως ξέσπασε φωτιά. Τα περισσότερα από τα θύματα κοιμούνταν και για αυτό τον λόγο δεν κατάφεραν να βγουν από το λεωφορείο.

Οι σαουδαραβικές Αρχές, από την πλευρά τους, δεν έδωσαν απολογισμό ούτε εξέδωσαν ανακοίνωση για το δυστύχημα.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε δώσει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας πως η πρεσβεία της Ινδίας συνεργάζεται με τις σαουδαραβικές Αρχές.


