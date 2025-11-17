Δύο αγνοούμενοι μετά από κακοκαιρία στη βόρεια Ιταλία - Πλημμύρισαν δρόμοι, κλείνουν σχολεία, δείτε βίντεο

Αγνοούνται ένας 35χρονος και μία ηλικιωμένη, οι οποίοι φέρεται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου στο Μπρατσάνο