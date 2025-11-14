Τον τρίτο κατάδικο μέσα σε λίγους μήνες στέλνει στο εκτελεστικό απόσπασμα η Νότια Καρολίνα
Τον τρίτο κατάδικο μέσα σε λίγους μήνες στέλνει στο εκτελεστικό απόσπασμα η Νότια Καρολίνα
Στην Πολιτεία έχουν γίνει από πέρυσι έξι εκτελέσεις μετά από μια παύση 13 ετών στην εφαρμογή της θανατικής ποινής
Η Νότια Καρολίνα πρόκειται να στείλει την Παρασκευή στο εκτελεστικό απόσπασμα έναν 44χρονο κατάδικο, η τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες που η πολιτεία χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο παρά τις αντιδράσεις.
Ο Στίβεν Μπράιαντ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του Γουίλαρντ Τίτζεν τον Οκτώβριο του 2004 και ομολόγησε την ενοχή του για άλλες δύο δολοφονίες.
Οι δικηγόροι του Μπράιαντ υποστήριξαν ότι ο δικαστής που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση δεν μπόρεσε να λάβει υπόψη τη βλάβη στον εγκέφαλό του που προκλήθηκε από την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών από τη μητέρα του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υποστήριξαν ακόμη ότι η εγκεφαλική βλάβη επιδεινώθηκε από «απαράδεκτες σωματικές και σεξουαλικές κακοποιήσεις από διάφορα μέλη της οικογένειας» κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Καρολίνας με απόφασή του τη Δευτέρα αρνήθηκε να αναστείλει την εκτέλεση, αναφέρει ο Guardian.
Έχουν γίνει έξι σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από μια παύση 13 ετών στην εφαρμογή της θανατικής ποινής.
Τον Μάρτιο, η πολιτεία πραγματοποίησε την πρώτη της εκτέλεση με αυτή τη μέθοδο που οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει «βαρβαρική» και η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί πουθενά στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια.
Ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί του Μπράιαντ για εγκεφαλική βλάβη ήταν άσχετοι, λέγοντας ότι ο Μπράιαντ ήταν μεθοδικό και «απολάμβανε τα εγκλήματά του».
Οι καταδικασμένοι σε θάνατο στη Νότια Καρολίνα καλούνται πλέον να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν – ηλεκτρική καρέκλα, θανατηφόρα ένεση ή εκτελεστικό απόσπασμα. Η θανατηφόρα ένεση είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος στις πολιτείες που συνεχίζουν τις εκτελέσεις, παρά τις ανησυχίες ότι η χρήση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο και βασανιστικό θάνατο.
Όσοι επιλέγουν το εκτελεστικό απόσπασμα δένονται σε καρέκλα και τους καλύπτουν το κεφάλι με κουκούλα πριν τους πυροβολήσουν τρεις σκοπευτές.
Ο Στίβεν Μπράιαντ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του Γουίλαρντ Τίτζεν τον Οκτώβριο του 2004 και ομολόγησε την ενοχή του για άλλες δύο δολοφονίες.
Οι δικηγόροι του Μπράιαντ υποστήριξαν ότι ο δικαστής που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση δεν μπόρεσε να λάβει υπόψη τη βλάβη στον εγκέφαλό του που προκλήθηκε από την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών από τη μητέρα του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Υποστήριξαν ακόμη ότι η εγκεφαλική βλάβη επιδεινώθηκε από «απαράδεκτες σωματικές και σεξουαλικές κακοποιήσεις από διάφορα μέλη της οικογένειας» κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Καρολίνας με απόφασή του τη Δευτέρα αρνήθηκε να αναστείλει την εκτέλεση, αναφέρει ο Guardian.
Έχουν γίνει έξι σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από μια παύση 13 ετών στην εφαρμογή της θανατικής ποινής.
Τον Μάρτιο, η πολιτεία πραγματοποίησε την πρώτη της εκτέλεση με αυτή τη μέθοδο που οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει «βαρβαρική» και η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί πουθενά στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια.
Ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί του Μπράιαντ για εγκεφαλική βλάβη ήταν άσχετοι, λέγοντας ότι ο Μπράιαντ ήταν μεθοδικό και «απολάμβανε τα εγκλήματά του».
Οι καταδικασμένοι σε θάνατο στη Νότια Καρολίνα καλούνται πλέον να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν – ηλεκτρική καρέκλα, θανατηφόρα ένεση ή εκτελεστικό απόσπασμα. Η θανατηφόρα ένεση είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος στις πολιτείες που συνεχίζουν τις εκτελέσεις, παρά τις ανησυχίες ότι η χρήση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο και βασανιστικό θάνατο.
Όσοι επιλέγουν το εκτελεστικό απόσπασμα δένονται σε καρέκλα και τους καλύπτουν το κεφάλι με κουκούλα πριν τους πυροβολήσουν τρεις σκοπευτές.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα