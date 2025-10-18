Εκτέλεση στη Νότια Καρολίνα για τον δολοφόνο που έγραψε με το αίμα του θύματος «πιάστε με αν μπορείτε»

Εκτελέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο Στίβεν Μπράιαντ θα είναι ο 50ός θανατοποινίτης που εκτελείται στη Νότια Καρολίνα από το 1985 και ο έβδομος από τότε που οι εκτελέσεις ξεκίνησαν ξανά πέρυσι.Μέχρι σήμερα, 39 άνδρες έχουν εκτελεστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2025, ενώ πέντε ακόμη εκτελέσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του έτους.