Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε χάος σε πτήση Κρακοβία-Μπρίστολ: Αρνήθηκε να καθίσει στην προσγείωση και επιτέθηκε στην αστυνομία, δείτε βίντεο

Βίντεο που τραβήχτηκε από συνεπιβάτη δείχνει τον άνδρα να βρίζει, να τσακώνεται με το πλήρωμα της καμπίνας και να παλεύει με το προσωπικό ασφαλείας που προσπαθούσε να τον συγκρατήσει