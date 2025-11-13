Ο Μερτς ζητά από τον Ζελένσκι αυστηρότερη δράση κατά της διαφθοράς μετά το σκάνδαλο των 100 εκατ. δολαρίων

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Γερμανό Καγκελάριο ότι δεσμεύεται για άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ουκρανικού λαού
O καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις υποθέσεις διαφθοράς που έχουν κλονίσει το Κίεβο, μετά τις αποκαλύψεις για μίζες ύψους περίπου 100 εκατ. δολαρίων σε κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις αυτή την εβδομάδα, μετά την αποκάλυψη ενός εκτεταμένου κυκλώματος μιζών στη δημόσια εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, το οποίο φέρεται να φτάνει τα 100 εκατ. δολάρια. Αν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, το σκάνδαλο επηρεάζει πρόσωπα στο στενό του περιβάλλον και έχει ήδη οδηγήσει στην παραίτηση δύο υπουργών.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του Μερτς δήλωσε ότι «στην τηλεφωνική επικοινωνία ο Καγκελάριος υπογράμμισε την προσδοκία της γερμανικής κυβέρνησης ότι η Ουκρανία θα προωθήσει με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά της διαφθοράς και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου».
Η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος ευρωπαίος πάροχος στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Politico, ο εκπρόσωπος του Μερτς, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε τον Γερμανό Καγκελάριο ότι δεσμεύεται για «πλήρη διαφάνεια, μακροπρόθεσμη υποστήριξη των ανεξάρτητων Αρχών κατά της διαφθοράς και άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ουκρανικού λαού, των ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών δωρητών».
Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για τη γερμανική στρατιωτική συνδρομή, «ιδίως στους τομείς της αντιαεροπορικής άμυνας και της προστασίας της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας», όπως ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος.
Παράλληλα, ο Μερτς τόνισε ότι «η Γερμανία, μαζί με τους δυτικούς εταίρους της, θα αυξήσει την πίεση στη Μόσχα ώστε να πεισθεί η Ρωσία να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και για «την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων».
