Οι εκπομπές CO2 εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων προς νέο ρεκόρ το 2025

Το 2025, οι εκπομπές που οφείλονται συγκεκριμένα στην καύση άνθρακα θα φθάσουν σε νέο ρεκόρ, ανεβαίνοντας κατά 0,8% σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των αυξήσεων στις ΗΠΑ και στην Ινδία.Οι εκλύσεις εξαιτίας της καύσης πετρελαίου και αερίου αυξάνονται επίσης, αντίστοιχα κατά 1 και 1,3%. Όσον αφορά το αέριο, οι εκπομπές «μοιάζουν να επιστρέφουν στην καταγραφόμενη εμμένουσα αυξητική τάση πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», κατά τη μελέτη.Κατά περιοχές, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέστρεψαν την πτωτική τάση που καταγραφόταν τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας αύξηση των εκπομπών τους - αντίστοιχα κατά 1,9% και 0,4% -, εν μέρει εξαιτίας των πιο ψυχρών χειμώνων, που αύξησαν τη ζήτηση για θέρμανση.Οι εκπομπές της Κίνας, της χώρας που ρυπαίνει περισσότερο, μοιάζουν να σταθεροποιούνται (+0,4%), όμως, σύμφωνα με τον κ. Πίτερς, η αβεβαιότητα για τις πολιτικές της χώρας καθιστούν πρόωρη οποιαδήποτε εκτίμηση για το εάν έφτασαν στην κορύφωσή τους ή όχι.