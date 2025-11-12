Σέρφερ στην Αυστραλία ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με καρχαρία - Του δάγκωσε τη σανίδα: «Ζω για να πω την ιστορία», δείτε βίντεο

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
«Δεν νομίζω ότι θα κοιμηθώ για μια εβδομάδα» είπε ο 61χρονος - Ένας φίλος του που βρισκόταν κοντά, τον βοήθησε να επιστρέψει στην ακτή
Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας έμπειρος σέρφερ στη δυτική Αυστραλία όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν καρχαρία. Μάλιστα, ο καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του, αφήνοντάς τον ωστόσο σώο.
Συγκεκριμένα, ο Άντι ΜακΝτόναλντ, 61 ετών, έκανε windsurfing με φίλους το απόγευμα της Δευτέρας στο σημείο Bombie, κοντά στο Μάργκαρετ Ρίβερ, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο νερό. Ο ΜακΝτόναλντ χρησιμοποιούσε μια σανίδα, η οποία επιτρέπει στον σέρφερ να αιωρείται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Σύμφωνα με τον Guardian, ο ΜακΝτόναλντ ανέφερε ότι ένιωσε αδρεναλίνη τη στιγμή της επαφής: «Έπεσα πάνω του και άρχισα να τον χτυπάω. Μετά χρησιμοποίησα το πανί μου για να κρατηθώ έξω από το νερό και άρχισα να φωνάζω για βοήθεια».
Δείτε βίντεο:
Ένας φίλος του που βρισκόταν κοντά, τον βοήθησε να επιστρέψει στην ακτή. Ο ΜακΝτόναλντ δεν τραυματίστηκε, αλλά η σανίδα του είχε ένα μεγάλο σημάδι από δάγκωμα. «Είμαι καλά, ζω για να πω την ιστορία» δήλωσε γελώντας, κρατώντας τη σανίδα του. «Δεν νομίζω ότι θα κοιμηθώ για μια εβδομάδα».
Αν και δεν είδε καθαρά τον καρχαρία, εκτίμησε ότι είχε μήκος περίπου τριών μέτρων.
Οι αρχές της Δυτικής Αυστραλίας εξέδωσαν προειδοποίηση για την παρουσία καρχαρία στην περιοχή Prevelly, επισημαίνοντας ότι ο σέρφερ δεν τραυματίστηκε, αλλά το περιστατικό παρακολουθείται. Οι πολίτες κλήθηκαν να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και τις προσωρινές απαγορεύσεις κολύμβησης.
🏄♂️A surfer in Australia survived a fight with a man-eating shark.— News.Az (@news_az) November 11, 2025
West Australian windsurfer Andy McDonald survived a terrifying encounter with a suspected great white shark near Margaret River. Caught on camera at Prevelly Beach, the shark bit his foil board, but thankfully, he… pic.twitter.com/VET2izAfNT
