Σέρφερ στην Αυστραλία ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με καρχαρία - Του δάγκωσε τη σανίδα: «Ζω για να πω την ιστορία», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Ιστιοπλοΐα Καρχαρίας

Σέρφερ στην Αυστραλία ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με καρχαρία - Του δάγκωσε τη σανίδα: «Ζω για να πω την ιστορία», δείτε βίντεο

«Δεν νομίζω ότι θα κοιμηθώ για μια εβδομάδα» είπε ο 61χρονος - Ένας φίλος του που βρισκόταν κοντά, τον βοήθησε να επιστρέψει στην ακτή

Σέρφερ στην Αυστραλία ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με καρχαρία - Του δάγκωσε τη σανίδα: «Ζω για να πω την ιστορία», δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας έμπειρος σέρφερ στη δυτική Αυστραλία όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν καρχαρία. Μάλιστα, ο καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του, αφήνοντάς τον ωστόσο σώο.

Συγκεκριμένα, ο Άντι ΜακΝτόναλντ, 61 ετών, έκανε windsurfing με φίλους το απόγευμα της Δευτέρας στο σημείο Bombie, κοντά στο Μάργκαρετ Ρίβερ, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο νερό. Ο ΜακΝτόναλντ χρησιμοποιούσε μια σανίδα, η οποία επιτρέπει στον σέρφερ να αιωρείται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο ΜακΝτόναλντ ανέφερε ότι ένιωσε αδρεναλίνη τη στιγμή της επαφής: «Έπεσα πάνω του και άρχισα να τον χτυπάω. Μετά χρησιμοποίησα το πανί μου για να κρατηθώ έξω από το νερό και άρχισα να φωνάζω για βοήθεια».

Δείτε βίντεο:


Ένας φίλος του που βρισκόταν κοντά, τον βοήθησε να επιστρέψει στην ακτή. Ο ΜακΝτόναλντ δεν τραυματίστηκε, αλλά η σανίδα του είχε ένα μεγάλο σημάδι από δάγκωμα. «Είμαι καλά, ζω για να πω την ιστορία» δήλωσε γελώντας, κρατώντας τη σανίδα του. «Δεν νομίζω ότι θα κοιμηθώ για μια εβδομάδα».

Αν και δεν είδε καθαρά τον καρχαρία, εκτίμησε ότι είχε μήκος περίπου τριών μέτρων.

Οι αρχές της Δυτικής Αυστραλίας εξέδωσαν προειδοποίηση για την παρουσία καρχαρία στην περιοχή Prevelly, επισημαίνοντας ότι ο σέρφερ δεν τραυματίστηκε, αλλά το περιστατικό παρακολουθείται. Οι πολίτες κλήθηκαν να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και τις προσωρινές απαγορεύσεις κολύμβησης.

Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου για τα σπίτια στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Το «Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και οι φοιτητικές εστίες

Jim Jones: Ο Αμερικανός ιεροκήρυκας της παράνοιας - Έχτισε δική του πόλη στη ζούγκλα της Γουιάνας, οδήγησε 900 ανθρώπους στην αυτοκτονία

Φρικιαστικές αποκαλύψεις από τον «Βρικόλακα του Παρισιού» που έτρωγε νεκρούς - Η εξομολόγηση ενός κανίβαλου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης