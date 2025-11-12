9 στις 10 οικογένειες στο Αφγανιστάν πεινούν και δανείζονται χρήματα για να επιβιώσουν

Τα νοικοκυριά με επικεφαλής γυναίκες, που αναλογούν έως και στο 26% των επαναπατρισμένων οικογενειών σε ορισμένες περιοχές, αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατροφικής ανασφάλειας και δευτερεύοντα εκτοπισμού.Το UNDP κάλεσε τις αρχές των Ταλιμπάν να κατανείμουν περισσότερους πόρους και τους δωρητές να άρουν τους περιορισμούς στις γυναίκες μέλη ανθρωπιστικού προσωπικού.