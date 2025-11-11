Η NASA «προβλέπει» τα τσουνάμι από το Διάστημα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης - Πρωτοποριακό σύστημα μπορεί να σώσει ζωές

Στις χώρες που βρέχονται από τον ωκεανό σήμανε συναγερμός, με εντολές για εκκενώσεις. Μόνο στην Ιαπωνία, η πιο κοντινή χώρα στο επίκεντρο, πήραν εντολή να απομακρυνθούν από τις ακτές τουλάχιστον 2 εκατ. άνθρωποι.Χάρη στο νέο σύστημα,, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι το τσουνάμι κατευθύνεται προς τη Χαβαή όπου θα έφτανε σε 30 με 40 λεπτά.Τελικά ο κυματισμός στη Χαβάη ήταν το πολύ 1,7 μέτρα και προκάλεσε μικρής έκτασης πλημμύρες και λίγες ζημιές. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας από τον θηριώδη σεισμό «απλώθηκε» στον ωκεανό και δεν επηρέασε κατοικημένες περιοχές.Το σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο μέλλον θα επιτρέπει όχι μόνο την αυτόματη ανίχνευση αλλά και τηνστέλνοντας αυτόματα ειδοποιήσεις σχετικά με το τελικό μέγεθος των κυμάτων, το σημείο όπου θα χτυπήσουν την ξηρά και το χρόνο που θα συμβεί αυτό.Υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί. Η ιονόσφαιρα «χρειάζεται από μερικά λεπτά έως δεκάδες λεπτά για να ανταποκριθεί» στο τσουνάμι, χρόνος που μπορεί να είναι καταστροφικός για κοινότητες κοντά στις ακτές.